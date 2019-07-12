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Пограничники со стрельбой задерживали нарушителя границы

13.07.2019 11:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничники со стрельбой задерживали нарушителя границы
Фото из открытых источников

Мужчина перебрался через сигнализационный комплекс в Брестском районе. 

Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил мужчину, который двигался в сторону границы, и потребовал остановиться. 

Тот не подчинился, в результате пограничники были вынуждены произвести предупредительный выстрел в воздух. После этого  иностранца удалось задержать.

Гражданина Казахстана привлекут к ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, кроме того, ему придется ответить за попытку незаконного пересечения границы, сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь. 

Пограничники со стрельбой задерживали нарушителя границы
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Нарушителем оказался гражданин Казахстана.
 
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