Пограничники со стрельбой задерживали нарушителя границы

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина перебрался через сигнализационный комплекс в Брестском районе.

Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил мужчину, который двигался в сторону границы, и потребовал остановиться.

Тот не подчинился, в результате пограничники были вынуждены произвести предупредительный выстрел в воздух. После этого иностранца удалось задержать.