Пограничники со стрельбой задерживали нарушителя границы

Мужчина перебрался через сигнализационный комплекс в Брестском районе.
Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил мужчину, который двигался в сторону границы, и потребовал остановиться.
Тот не подчинился, в результате пограничники были вынуждены произвести предупредительный выстрел в воздух. После этого иностранца удалось задержать.
Гражданина Казахстана привлекут к ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, кроме того, ему придется ответить за попытку незаконного пересечения границы, сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.