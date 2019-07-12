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В Киеве неизвестный выстрелил по зданию телеканала из гранатомета

13.07.2019 10:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Киеве полицейские разыскивают человека, который выстрелил в стену здания телеканала из гранатомета, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Сигнал в полицию поступил в 3:40 утра. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. Рядом был найден отстрелянный тубус гранатомета.

Пострадавших нет. Преступление квалифицировано как террористический акт (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

В полиции не уточнили, какой телеканал работает в здании. По данным некоторых СМИ, речь идет о телеканале "112.Украина".

Владелец телеканала "112. Украина", а также телеканалов NewsOne и ZIK - народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"). Он входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее в июле на Украине завели два уголовных дела в связи с несостоявшимся телемостом между NewsOne и "Россией 24", вещание которого в стране запрещено. Бенефициаров телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив - в госизмене.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что двое бенефициаров NewsOne являютсясовладельцами российского Промсвязьбанка, уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Козак назвал сообщение "циничной ложью".

 
 
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В Киеве полицейские разыскивают человека, который выстрелил в стену здания телеканала из гранатомета, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.
 
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