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В Минске заявляют о давлении Москвы через нефтяных и газовых монополистов, считают это ударом по интеграции

13.07.2019 10:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Москва оказывает давление на Минск, используя поставщиков нефти и газа, а неоднократные нефтегазовые конфликты наносят серьезный удар по белорусско-российской интеграции, считает глава парламентской комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий.

"Мы не раз становились свидетелями "нефтегазовых" конфликтов, наносящих серьезный удар по белорусско-российской интеграции. Посредством своих газовых и нефтяных монополистов Москва не раз пыталась оказать давление на Минск", - заявил Воронецкий в интервью крупнейшей госгазете "СБ. Беларусь Сегодня".

По его словам, "порой складывается впечатление, что экономические интересы союза Беларуси и России не входят в число приоритетов проводимой интеграционной политики". "Не потому ли после подписания Договора о создании Союзного государства, несмотря на увеличение количества межгосударственных структур, мы не смогли достичь значимого прогресса в сфере экономической интеграции?", - предположил глава комиссии.

Комментируя диалог по интеграции между Беларусью и Россией, Воронецкий подчеркнул: "Без выравнивания цен на энергоносители невозможно обеспечить справедливую конкуренцию на общем рынке двух стран. А значит, и создать подлинный общий рынок. Не говоря уже о Едином экономическом пространстве. А ведь именно этого требуют от нас основополагающие документы и договоренности, принятые, кстати, не только в рамках Союзного государства, но и Евразийского экономического союза".

"Поэтому если мы рассчитываем на успех экономической интеграции, то начинать надо с этого, с создания равных условий хозяйствования. Без этого интеграция невозможна", - подчеркнул глава парламентской комиссии. "Говорю это как специалист, который серьезно занимался исследованием вопросов европейской экономической интеграции и успешно защитил диссертацию в области мировой экономики в Дипломатической академии МИД России", - добавил он.

Воронецкий также констатировал, спустя более чем 20 лет действия договора о Союзном государстве Беларуси и России "так и не решены задачи, связанные с формированием общего рынка – я имею в виду устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле, выравнивание условий экономической деятельности субъектов хозяйствования, создание равных конкурентных условий для белорусских и российских физических и юридических лиц на территории нашего союза". "Этого фактически нет", - констатировал парламентарий.

При этом он уверен, что актуализировать Союзный договор нет необходимости. "Абсолютно нет. Зачем? Как раз на днях Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о том, что нет необходимости ломать договор – он актуален. Это очень важный сигнал политикам, экономистам, экспертам, промышленникам и бизнесу двух стран", - прокомментировал Воронецкий предположение о возможности обновления договора.

"Полагаю, всем и в Беларуси, и в России хорошо понятно, что сегодня нужно делать, если мы реально заинтересованы в успехе экономической интеграции", - резюмировал после этого парламентарий.

 
Теги: Минск
 
 
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Москва оказывает давление на Минск, используя поставщиков нефти и газа, а неоднократные нефтегазовые конфликты наносят серьезный удар по белорусско-российской...
 
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