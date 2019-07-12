«Славянский базар»: участники конкурса исполнителей провели жеребьевку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске свой юбилей отметили «Песняры». Легендарному коллективу исполнилось 50 лет. На сцену вышли все поколения ансамбля, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Долгожданным подарком для зрителей стал концерт «Песняров». Группа отмечает полувековой юбилей. Билеты на этот праздник разлетелись мгновенно.

Многие считают символичным то, что день рождения группы музыканты проводят именно здесь. Ведь основатель легендарного ансамбля Владимир Мулявин – россиянин, который прославил белорусскую песню на весь мир. Впервые на одной сцене выступили все поколения «Песняров», начиная с тех, кто стоял у истоков.

«Я тогда еще был архитектором. Меня Мулявин пригласил. И после первой встречи с ним, он написал «Александрину». И через несколько дней я уже пел «Александрину» в колонном зале Дома Союзов», – говорит солист ансамбля Леонид Борткевич.

А участники конкурсной программы провели жеребьевку. За Гран-при в Витебске в этом году поборются вокалисты из 16 стран, в том числе из Китая, Швейцарии, Мальты. Первым выступит белорус Ваня Здонюк. Россиянин Иван Дятлов выйдет под девятым номером.

«Настрой боевой. Я приехал сюда побеждать. И искать своего зрителя», – говорит участник международного конкурса молодых исполнителей «Витебск-2019» Иван Здонюк.

«Я верю в себя. И номер попался замечательный. Я очень доволен», – говорит Иван Дятлов.

Суббота – первый конкурсный день. Каждый, независимо от страны, исполнит славянский хит в сопровождении Национального оркестра под управлением Михаила Финберга.

Свой приз на конкурсе молодых вокалистов по традиции вручит и телерадиокомпания «МИР». Это более 120 тысячи рублей.