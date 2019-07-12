Самолет «Белавиа» выкатился за пределы полосы в киевском аэропорту «Жуляны»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент в киевском аэропорту «Жуляны» произошел поздно вечером 12 июля. Самолет «Белавиа», выполнявший рейс «Минск-Киев», приземлился в аэропорту Украины.

Однако при посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров в поле. Причина происшествия пока неизвестна, в этом разбираются специалисты.

На борту находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Был незначительно поврежден самолет, а также взлетно-посадочная полоса. Из-за этого многие вылеты из аэропорта «Жуляны» перенесены, в том числе утренний рейс из Киева в Минск. Кроме того, аэропорт временно не принимает самолеты, прибывающие уходят на запасные аэродромы.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время», – говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в социальной сети Facebook.