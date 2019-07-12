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Лечат принудительно, но гуманно

13.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лечат принудительно, но гуманно

В Вороновском районе функционирует республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки». Ее пациенты — люди особенные: преступившие закон и признанные судом на момент совершения преступления невменяемыми. В условиях строгого наблюдения они пытаются вернуться к нормальному в привычном понимании образу жизни — вылечиться и попасть домой. Правда, продолжительность пребывания здесь меряется не тяжестью проступка, а тяжестью психического состояния.

Свидетель нескольких веков

Свыше 400 лет истории и 60-ти — особого режима видели стены единственного сохранившегося в Беларуси дома-крепости в Гайтюнишках.


Лечат принудительно, но гуманно

В 1612г. голландский эмигрант, архитектор Петр Нонхарт построил здесь миниатюрный замок. За исключением небольших размеров, строение ни в чем не уступало классическому. Толщина стен в угловых башнях — до полутора метров. А искусственные водоемы не позволяли подвозить на близкое расстояние к крепости осадные пушки противника для прицельного огня и затрудняли подход войска врага. За прошедшие столетия дом-крепость утратил оборонительное значение. После Второй мировой войны здесь размещалась школа механизаторов, а с 1956 года — психиатрическая больница.


Лечат принудительно, но гуманно

За четыре века многое стало другим. Дом менял хозяев, а хозяева — дом. Но и сейчас каменные стены изношены, по оценкам специалистов, не более чем на 20%. Редким посетителям клиники есть на что посмотреть: сводчатые потолки остались такими, как их запроектировал Нонхарт. Впрочем, это наверняка не интересует постояльцев дома. Средневековое здание для них по-прежнему не историческая реликвия, а крепость, которая прячет тебя от всего мира. С той лишь разницей, что теперь сложно не войти, а выйти из нее.

Как все начиналось


Лечат принудительно, но гуманно

Гродненская областная психиатрическая больница «Гайтюнишки» была организована в сентябре 1956г. Первоначально больные располагались в двух корпусах, один из которых — тот самый дом-крепость. Психиатрическая лечебная помощь оказывалась жителям Гродненской области. Лечение проходили 150 пациентов. Первым возглавил медучреждение А.Ф. Лепехин. Работали здесь пять врачей и 28 специалистов со средним медицинским образованием. Хозяйственную работу организовывал и вел Т.Я. Литовчик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы.


Лечат принудительно, но гуманно

В первые годы открытия больницы по распределению сюда приехали молодые специалисты — медицинские сестры: Г.И. Неверкевич, Л.М. Татюкевич, Я.И. Нечаева, В.В. Нечаев, А.В. Богуслав, М.А. Евдокименко, М.Ю. Лавринович. Вся их трудовая жизнь прошла в этом медучреждении. Некоторые из них и сегодня трудятся в РПБ «Гайтюнишки». Немало сотрудников приходило из других учреждений. К примеру, некогда акушерка Мария Станиславовна Исаева много лет посвятила посту старшей медсестры в этой больнице.


Лечат принудительно, но гуманно

 

Одна запись в трудовой

В 1968 году по направлению из Желудокского медучилища инсулиновой медсестрой на работу в Гайтюнишки приехала Мария Евдокименко.


Лечат принудительно, но гуманно

— С того времени верна профессии и первому месту работы, — признается Мария Антоновна. — И хоть есть возможность уйти на заслуженный отдых, пока не покидаю пост. Раньше по-иному строилась работа, — погружается в воспоминания собеседница. — К примеру, даже шприцы были не одноразовые. Их необходимо было вымыть, обработать и простерилизовать. Помню, как однажды передержала стерилизатор, а после упорно отмывала закопченные стеклянные инструменты. Системы для внутривенного введения, или капельницы, были не прозрачные, как теперь. Это были резиновые жгуты, соединенные «стеклышками». По ним только и можно было определить, есть ли в системе воздух. Приходилось выполнять и искусственное кормление. Опыт, конечно, огромный наработала здесь. Да и терпение в себе воспитала. Без него в нашей работе никак.

По решению суда…

К концу 1970 года количество коек в РПБ «Гайтюнишки» увеличилось, был открыт филиал в Беняконях на два отделения: спокойное и беспокойное.

До 1989 года душевнобольных лечили непосредственно в колониях, где санитарами работали сами заключенные. В этот год принудительное лечение пациентов, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, было передано из компетенции МВД в систему Минздрава. Из Могилева в Гайтюнишки прибыла первая партия в 60 человек. Коллеги из областного центра посвятили в тонкости работы с таким контингентом, ведь с открытия больницы учреждение специализировалось лишь на лечении психически нездоровых пациентов. Когда медики стали разбирать дела и вчитываться в истории болезней, картины всплывали страшные: убийства, изнасилования, грабежи…

Под строгим наблюдением

В начале 1990-х в Гайтюнишках был построен новый одноэтажный корпус. В нем находились пациенты в условиях усиленного и строгого режимов. В 1993 году больница получила статус республиканской.

Несколько десятилетий — с 1967 по 2000 год — возглавлял ее А.М. Борисов. В первые годы его руководства была проведена огромная работа по техническому оснащению учреждения. Проведен водопровод, канализация, налажено паровое отопление. Были построены новые здания котельной, пищеблока, проходной.


Лечат принудительно, но гуманно

После того как в 2012 году 50 коек усиленного режима перевели в Республиканский центр психического здоровья в Новинках, в Гайтюнишках остался только строгий режим. Нынешний главврач больницы Маргарита Кудян аналогию с тюремным устройством не проводит: содержатся здесь не преступники, а больные. Врачи не берут на себя судейских функций. Для них пациенты — это люди, нуждающиеся в помощи.

— Многие препараты, которыми пугают народ, давно не используются в психиатрии, — рассказывает Маргарита Георгиевна. — Нынешние медикаменты позволяют снимать слуховые и зрительные галлюцинации, бред преследования, делать более редкими эпилептические припадки. В этой области медицины лекарства утверждены протоколами, на каждого пациента ведется дневник, где обосновывается применение любого препарата. У нас действует система психообразования. При поступлении пациента с ним занимаются психолог, психотерапевт. Ему объясняют, почему человек здесь оказался, как он отсюда выпишется, когда это примерно произойдет (речь не о временных рамках). Для того чтобы пациент понимал необходимость лечения, для дальнейшего сотрудничества с врачом в этом вопросе. Простые слова призваны подарить надежду.

По-хозяйски

Позитивное впечатление больница для душевнобольных не оставляет ни у кого.

— Тем более, что психиатрия финансировалась всегда по остаточному принципу. И подобные больницы обычно располагались не в лечебных помещениях, — дополняет Маргарита Георгиевна. — Это сейчас в Гродно построили прекрасный психоневрологического диспансер, замечательные условия созданы как для пациентов, так и для персонала. Надо, сказать, большую роль в этом сыграл наш деятельный коллега Виктор Степанович Кузнецов, некогда работавший и в нашей больнице заведующим отделением.

— Но мы не сетуем на судьбу — при нашем главвраче Маргарите Георгиевне у нас тоже произошли разительные изменения, — включается в разговор заместитель по административно-хозяйственной части Галина Казимировна Лукойть. — Все помещения, сами здания отремонтированы капитально. С точки зрения пожарной и санитарной безопасности соблюдены все нормы. Есть комнаты приема пищи и отдыха для персонала, мы обеспечены спецодеждой. Кстати, для удобства пациентов, она отличается цветом: понятно, с каким вопросом к кому обращаться. Дисциплина и порядок у нас железные. Хоть и хозяйство — почти 10 га территории. Функционируем автономно.

— Наверное, знаете каждый уголок здесь?

— За 22 года пришлось изучить. Начинала секретарь-машинисткой на время декретного отпуска предшественницы, а потом на день рождения получила подарок — назначение заместителем главврача по хозяйственной части. С тех пор плечом к плечу.

Настоящая команда


Лечат принудительно, но гуманно

Медицинская помощь в РПБ «Гайтюнишки» оказывается 288 пациентам в трех отделениях, возглавляют которые заведующие Игорь Анатольевич Кудян, Ольга Здиславовна Татарова и Владимир Бернардович Урбанович.


Лечат принудительно, но гуманно

В единой команде с ними трудятся как опытные врачи — Валерий Федорович Прокопик, Юрий Витольдович Мелько, так и начинающий, очень целеустремленный — Татьяна Станиславовна Равлушевич. Из 253 работников психиатрической больницы 40% — специалисты, 57% — рабочие. Трудятся здесь исключительно профессионалы: не говоря даже о врачах, 97% работающего среднего медицинского персонала имеют первую или вторую категории. Средний возраст медсестер — 35 лет, в основном это женщины.


Лечат принудительно, но гуманно
Лечат принудительно, но гуманно

— Коллектив очень легкий на подъем в любых вопросах, инициативный, слаженный, — отмечает главврач. — Будь то повышение профессионального уровня на различных конференциях, курсах, или спортивные соревнования, или декоративное оформление административной территории, или организация культурных мероприятий, театральных постановок… Понимание есть, и это главное.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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В Вороновском районе функционирует республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки». Ее пациенты — люди особенные: преступившие закон и признанные судом...
 
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