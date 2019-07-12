Лечат принудительно, но гуманно

Источник материала: Вороновская газета





В Вороновском районе функционирует республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки». Ее пациенты — люди особенные: преступившие закон и признанные судом на момент совершения преступления невменяемыми. В условиях строгого наблюдения они пытаются вернуться к нормальному в привычном понимании образу жизни — вылечиться и попасть домой. Правда, продолжительность пребывания здесь меряется не тяжестью проступка, а тяжестью психического состояния.

Свидетель нескольких веков

Свыше 400 лет истории и 60-ти — особого режима видели стены единственного сохранившегося в Беларуси дома-крепости в Гайтюнишках.







В 1612г. голландский эмигрант, архитектор Петр Нонхарт построил здесь миниатюрный замок. За исключением небольших размеров, строение ни в чем не уступало классическому. Толщина стен в угловых башнях — до полутора метров. А искусственные водоемы не позволяли подвозить на близкое расстояние к крепости осадные пушки противника для прицельного огня и затрудняли подход войска врага. За прошедшие столетия дом-крепость утратил оборонительное значение. После Второй мировой войны здесь размещалась школа механизаторов, а с 1956 года — психиатрическая больница.







За четыре века многое стало другим. Дом менял хозяев, а хозяева — дом. Но и сейчас каменные стены изношены, по оценкам специалистов, не более чем на 20%. Редким посетителям клиники есть на что посмотреть: сводчатые потолки остались такими, как их запроектировал Нонхарт. Впрочем, это наверняка не интересует постояльцев дома. Средневековое здание для них по-прежнему не историческая реликвия, а крепость, которая прячет тебя от всего мира. С той лишь разницей, что теперь сложно не войти, а выйти из нее.

Как все начиналось







Гродненская областная психиатрическая больница «Гайтюнишки» была организована в сентябре 1956г. Первоначально больные располагались в двух корпусах, один из которых — тот самый дом-крепость. Психиатрическая лечебная помощь оказывалась жителям Гродненской области. Лечение проходили 150 пациентов. Первым возглавил медучреждение А.Ф. Лепехин. Работали здесь пять врачей и 28 специалистов со средним медицинским образованием. Хозяйственную работу организовывал и вел Т.Я. Литовчик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы.







В первые годы открытия больницы по распределению сюда приехали молодые специалисты — медицинские сестры: Г.И. Неверкевич, Л.М. Татюкевич, Я.И. Нечаева, В.В. Нечаев, А.В. Богуслав, М.А. Евдокименко, М.Ю. Лавринович. Вся их трудовая жизнь прошла в этом медучреждении. Некоторые из них и сегодня трудятся в РПБ «Гайтюнишки». Немало сотрудников приходило из других учреждений. К примеру, некогда акушерка Мария Станиславовна Исаева много лет посвятила посту старшей медсестры в этой больнице.







Одна запись в трудовой

В 1968 году по направлению из Желудокского медучилища инсулиновой медсестрой на работу в Гайтюнишки приехала Мария Евдокименко.







— С того времени верна профессии и первому месту работы, — признается Мария Антоновна. — И хоть есть возможность уйти на заслуженный отдых, пока не покидаю пост. Раньше по-иному строилась работа, — погружается в воспоминания собеседница. — К примеру, даже шприцы были не одноразовые. Их необходимо было вымыть, обработать и простерилизовать. Помню, как однажды передержала стерилизатор, а после упорно отмывала закопченные стеклянные инструменты. Системы для внутривенного введения, или капельницы, были не прозрачные, как теперь. Это были резиновые жгуты, соединенные «стеклышками». По ним только и можно было определить, есть ли в системе воздух. Приходилось выполнять и искусственное кормление. Опыт, конечно, огромный наработала здесь. Да и терпение в себе воспитала. Без него в нашей работе никак.

По решению суда…

К концу 1970 года количество коек в РПБ «Гайтюнишки» увеличилось, был открыт филиал в Беняконях на два отделения: спокойное и беспокойное.

До 1989 года душевнобольных лечили непосредственно в колониях, где санитарами работали сами заключенные. В этот год принудительное лечение пациентов, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, было передано из компетенции МВД в систему Минздрава. Из Могилева в Гайтюнишки прибыла первая партия в 60 человек. Коллеги из областного центра посвятили в тонкости работы с таким контингентом, ведь с открытия больницы учреждение специализировалось лишь на лечении психически нездоровых пациентов. Когда медики стали разбирать дела и вчитываться в истории болезней, картины всплывали страшные: убийства, изнасилования, грабежи…

Под строгим наблюдением

В начале 1990-х в Гайтюнишках был построен новый одноэтажный корпус. В нем находились пациенты в условиях усиленного и строгого режимов. В 1993 году больница получила статус республиканской.

Несколько десятилетий — с 1967 по 2000 год — возглавлял ее А.М. Борисов. В первые годы его руководства была проведена огромная работа по техническому оснащению учреждения. Проведен водопровод, канализация, налажено паровое отопление. Были построены новые здания котельной, пищеблока, проходной.







После того как в 2012 году 50 коек усиленного режима перевели в Республиканский центр психического здоровья в Новинках, в Гайтюнишках остался только строгий режим. Нынешний главврач больницы Маргарита Кудян аналогию с тюремным устройством не проводит: содержатся здесь не преступники, а больные. Врачи не берут на себя судейских функций. Для них пациенты — это люди, нуждающиеся в помощи.

— Многие препараты, которыми пугают народ, давно не используются в психиатрии, — рассказывает Маргарита Георгиевна. — Нынешние медикаменты позволяют снимать слуховые и зрительные галлюцинации, бред преследования, делать более редкими эпилептические припадки. В этой области медицины лекарства утверждены протоколами, на каждого пациента ведется дневник, где обосновывается применение любого препарата. У нас действует система психообразования. При поступлении пациента с ним занимаются психолог, психотерапевт. Ему объясняют, почему человек здесь оказался, как он отсюда выпишется, когда это примерно произойдет (речь не о временных рамках). Для того чтобы пациент понимал необходимость лечения, для дальнейшего сотрудничества с врачом в этом вопросе. Простые слова призваны подарить надежду.

По-хозяйски

Позитивное впечатление больница для душевнобольных не оставляет ни у кого.

— Тем более, что психиатрия финансировалась всегда по остаточному принципу. И подобные больницы обычно располагались не в лечебных помещениях, — дополняет Маргарита Георгиевна. — Это сейчас в Гродно построили прекрасный психоневрологического диспансер, замечательные условия созданы как для пациентов, так и для персонала. Надо, сказать, большую роль в этом сыграл наш деятельный коллега Виктор Степанович Кузнецов, некогда работавший и в нашей больнице заведующим отделением.

— Но мы не сетуем на судьбу — при нашем главвраче Маргарите Георгиевне у нас тоже произошли разительные изменения, — включается в разговор заместитель по административно-хозяйственной части Галина Казимировна Лукойть. — Все помещения, сами здания отремонтированы капитально. С точки зрения пожарной и санитарной безопасности соблюдены все нормы. Есть комнаты приема пищи и отдыха для персонала, мы обеспечены спецодеждой. Кстати, для удобства пациентов, она отличается цветом: понятно, с каким вопросом к кому обращаться. Дисциплина и порядок у нас железные. Хоть и хозяйство — почти 10 га территории. Функционируем автономно.

— Наверное, знаете каждый уголок здесь?

— За 22 года пришлось изучить. Начинала секретарь-машинисткой на время декретного отпуска предшественницы, а потом на день рождения получила подарок — назначение заместителем главврача по хозяйственной части. С тех пор плечом к плечу.

Настоящая команда







Медицинская помощь в РПБ «Гайтюнишки» оказывается 288 пациентам в трех отделениях, возглавляют которые заведующие Игорь Анатольевич Кудян, Ольга Здиславовна Татарова и Владимир Бернардович Урбанович.







В единой команде с ними трудятся как опытные врачи — Валерий Федорович Прокопик, Юрий Витольдович Мелько, так и начинающий, очень целеустремленный — Татьяна Станиславовна Равлушевич. Из 253 работников психиатрической больницы 40% — специалисты, 57% — рабочие. Трудятся здесь исключительно профессионалы: не говоря даже о врачах, 97% работающего среднего медицинского персонала имеют первую или вторую категории. Средний возраст медсестер — 35 лет, в основном это женщины.











— Коллектив очень легкий на подъем в любых вопросах, инициативный, слаженный, — отмечает главврач. — Будь то повышение профессионального уровня на различных конференциях, курсах, или спортивные соревнования, или декоративное оформление административной территории, или организация культурных мероприятий, театральных постановок… Понимание есть, и это главное.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.