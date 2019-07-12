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Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

13.07.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии немецкой посуды.

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

При проведении специального мероприятия в непосредственной близости от белорусско-польской границы в г. Бресте остановлен микроавтобус FORD с прицепом под управлением гражданина Франции.

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

При осмотре транспортного средства обнаружено свыше 350 единиц столовой посуды, общая стоимость которой составила более 40 тыс. белорусских рублей.

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

Установлено, что коммерческая партия посуды ввезена на территорию ЕАЭС различными гражданами под видом товаров для личного пользования и после пересечения границы в г. Бресте передана ее владельцу — 37-летнему водителю транспортного средства, организовавшему незаконную схему перемещения товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

Столовая посуда изъята до решения суда, в отношении гражданина Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства у гражданки России, следовавшей в микроавтобусе в качестве пассажира, обнаружен лекарственный препарат, содержащий в своем составе особо опасное наркотическое средство – фолькодин. По данному факту проводится проверка. 

Брестская таможня напоминает гражданам о недопустимости попыток нарушения таможенного законодательства. Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность и обращение товара в доход государства. 

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

Пресечен незаконный ввоз партии немецкой столовой посуды

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии немецкой посуды. При проведении...
 
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