Искали цветок папоротника

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Один из самых загадочных и волшебных праздников народного календаря — Купалье — отпраздновали в аг. Веремеевка 6 июля. Работники местного сельского Дома культуры подготовили развлекательную программу с элементами квеста «Купальские забавы».





Организаторы предложили участникам праздника вместе с Иваном Купала отыскать место, где, согласно народным преданиям, в купальскую ночь распускается цветок папоротника. Для этого нужно было собрать кусочки специальной сказочной карты, которую разорвала вредная Баба Яга. Дети и взрослые ответили на вопросы ведущей и вспомнили, что праздник Купалье приурочен ко дню летнего солнцестояния, во время его празднования прыгают через костёр, ищут цветок папоротника, девушки плетут венки и гадают.

Чтобы получить обратно кусочки карты, участники квеста выполняли задания Бабы Яги, Кикиморы и Водяного, играли, танцевали, веселили сказочных персонажей, разгадывали загадки на белорусском языке.

Заслуженной наградой для изрядно уставших искателей клада стало настоящее «сокровище», спрятанное рядом с «цветущим папоротником». К слову, это место обнаружила семья Никитиных, члены которой смогли загадать свои самые сокровенные желания. И они, как верили наши предки, непременно сбудутся.

Молодые люди смогли продемонстрировать на празднике свою «силушку богатырскую» — поучаствовать в перетягивании каната. Победителем в поднятии гири стал Алексей Земников. Любителям рукоделия предложили сделать цветок — символ Купалья — или сплести венок.

Праздник завершился весёлыми танцами у костра, нахождение рядом с которым, казалось, очищало мысли и придавало сил. Именно возврат к народным традициям и обрядам позволяет припасть к источнику энергии предков.

Любовь ШЛЕЙКО.