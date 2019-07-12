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Искали цветок папоротника

13.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Один из самых загадочных и волшебных праздников народного календаря — Купалье — отпраздновали в аг. Веремеевка 6 июля. Работники местного сельского Дома культуры подготовили развлекательную программу с элементами квеста «Купальские забавы».

Искали цветок папоротника

Организаторы предложили участникам праздника вместе с Иваном Купала отыскать место, где, согласно народным преданиям, в купальскую ночь распускается цветок папоротника. Для этого нужно было собрать  кусочки специальной сказочной карты, которую разорвала вредная Баба Яга. Дети и взрослые ответили на вопросы ведущей и вспомнили, что праздник Купалье приурочен ко дню летнего солнцестояния, во время его празднования прыгают через костёр, ищут цветок папоротника, девушки плетут венки и гадают.

  Чтобы получить обратно кусочки карты, участники квеста выполняли задания Бабы Яги, Кикиморы и Водяного, играли, танцевали, веселили сказочных персонажей, разгадывали загадки на белорусском языке.

  Заслуженной наградой для изрядно уставших искателей клада стало настоящее «сокровище», спрятанное рядом с «цветущим папоротником». К слову, это место обнаружила семья Никитиных, члены которой смогли загадать свои самые сокровенные желания. И они, как верили наши предки, непременно сбудутся.

  Молодые люди смогли продемонстрировать на празднике свою «силушку богатырскую» — поучаствовать в перетягивании каната. Победителем в поднятии гири стал Алексей Земников. Любителям рукоделия предложили сделать цветок — символ Купалья — или сплести венок.

  Праздник завершился весёлыми танцами у костра, нахождение рядом с которым, казалось, очищало мысли и придавало сил. Именно возврат к народным традициям и обрядам позволяет припасть к источнику энергии предков.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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Один из самых загадочных и волшебных праздников народного календаря — Купалье — отпраздновали в аг. Веремеевка 6 июля. Работники местного сельского Дома...
 
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