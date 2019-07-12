В одном из домов жилого комплекса «Аркадия» возобновились работы

Источник материала: Tut.by

В столице ведутся работы по второй очереди жилого комплекса «Аркадия» в районе ул. Богдановича. Об этом сообщил 13 июля во время прямой линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .



Фото: из личного архива дольщиков

— Сейчас там задействовано около 70 человек: ведутся монолитные работы по стилобатной части дома-столбика (вторая очередь), в жилой части каменщики устраняют дефекты в кладке перегородок, выявленные в ходе обследования, выполняются штукатурные, сантехнические работы, делается стяжка полов, монтаж системы вентиляции. В пятницу также приступили к установке окон, — прокомментировал Римашевский.

Работы ведутся, но проектно-сметная документация по этому дому пока находится в Главгосстройэкспертизе. Планируется получить заключение по ПСД этой очереди в августе. Затем расчеты будут отданы в Минскстройценоконтроль для проверки.

По четвертой очереди – дому-стене — архитектурный проект должен быть готов и направлен на экспертизу в августе, строительный – к концу года.

Однако, как уточнил чиновник, работы по четвертой очереди планируется начать раньше.

— Думаю, мы начнем строительство даже не дожидаясь смет, получив заключение по архитектурному проекту на дом-стену, чтобы максимально подготовить здание к зиме: завершить монолитные работы и закрыть контур, — добавил Римашевский.

Что это за история с «Аркадией»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Не все рады такой раскладке.