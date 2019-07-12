ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В одном из домов жилого комплекса «Аркадия» возобновились работы

13.07.2019 12:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столице ведутся работы по второй очереди жилого комплекса «Аркадия» в районе ул. Богдановича. Об этом сообщил 13 июля во время прямой линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: из личного архива дольщиков

— Сейчас там задействовано около 70 человек: ведутся монолитные работы по стилобатной части дома-столбика (вторая очередь), в жилой части каменщики устраняют дефекты в кладке перегородок, выявленные в ходе обследования, выполняются штукатурные, сантехнические работы, делается стяжка полов, монтаж системы вентиляции. В пятницу также приступили к установке окон, — прокомментировал  Римашевский.

Работы ведутся, но проектно-сметная документация по этому дому пока находится в Главгосстройэкспертизе. Планируется получить заключение по ПСД этой очереди в августе. Затем расчеты будут отданы в Минскстройценоконтроль для проверки.

По четвертой очереди – дому-стене — архитектурный проект должен быть готов и направлен на экспертизу в августе, строительный – к концу года.

Однако, как уточнил чиновник, работы по четвертой очереди планируется начать раньше.

— Думаю, мы начнем строительство даже не дожидаясь смет, получив заключение по архитектурному проекту на дом-стену, чтобы максимально подготовить здание к зиме: завершить монолитные работы и закрыть контур, — добавил Римашевский.

Что это за история с «Аркадией»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Не все рады такой раскладке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы ведутся, но проектно-сметная документация по этому дому пока находится в Главгосстройэкспертизе. Планируется получить заключение по ПСД этой очереди в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кровожадный монстр, соблазнитель и борец со злом: как менялся образ вампира в кинематографе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика