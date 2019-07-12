ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 56 году ушёл из жизни белорусский хоккеист и тренер Александр Шумидуб

13.07.2019 12:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в возрасте 55 лет ушёл из жизни хоккеист и тренер вратарей «Гомеля» Александр Шумидуб. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Беларуси.

Александр Николаевич родился 17 марта 1964 года в Минске. Шумидуб начинал свою профессиональную карьеру в минском «Динамо».

В 1991 году спортсмен был признан лучшим игроком Беларуси. Хоккеист трижды становился бронзовым призёром чемпионата ВЕХЛ. С 1996 по 1998 год выступал за национальную сборную Беларуси. Основал в Гомеле первую в стране школу голкиперов.

О месте и времени прощания с Александром Шумидубом станет известно позже.

«В кругу близких и друзей он был душевным и заботливым!». Спортивный мир вспоминает Анатолия Капского

Люди в материале: Александр Шумидуб
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в возрасте 55 лет ушёл из жизни хоккеист и тренер вратарей «Гомеля» Александр Шумидуб. Об этом сообщается на сайте Федерации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Армия России получила сорок две боевые машины десанта БМД-4М
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика