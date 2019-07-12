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В Быховском районе поезд врезался в Nissan. Водитель иномарки погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 июля примерно в полвосьмого утра на 203 км перегона Быхов – Барсуки в районе деревни Мокрое столкнулись поезд и легковушка.
Как
Согласно предварительным данным, водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Выясняются детали случившегося. Поезда продолжили движение по маршрутам.
В прошлом году под Бобруйском на железнодорожные пути выехал пьяный водитель ВАЗа.
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Новости Беларуси. 13 июля примерно в полвосьмого утра на 203 км перегона Быхов – Барсуки в районе деревни Мокрое столкнулись поезд и легковушка. Как сообщает МВД...
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