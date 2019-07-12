В Быховском районе поезд врезался в Nissan. Водитель иномарки погиб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июля примерно в полвосьмого утра на 203 км перегона Быхов – Барсуки в районе деревни Мокрое столкнулись поезд и легковушка.

Как сообщает МВД Беларуси, пассажирский поезд «Могилёв – Солигорск» наехал на Nissan Almera, за рулём которого находился 68-летний житель Быховского района. Водитель находился в машине один, от полученных травм он погиб на месте.



Фото: МВД Беларуси

Согласно предварительным данным, водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Выясняются детали случившегося. Поезда продолжили движение по маршрутам.



Фото: МВД Беларуси

В прошлом году под Бобруйском на железнодорожные пути выехал пьяный водитель ВАЗа.