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16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев

13.07.2019 11:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Подросток Лиам Бич сумел научить позировать для фото 16 собак. Все началось из-за спора. Подруга юноши сказала, что 16 собак не могут слушаться одновременно. Чтобы доказать обратное, понадобилось 8 минут, сообщает Daily Mail.

На снимке видно 8 пар такс. Все они смотрят прямо в камеру. Когда таксы были усажены, 19-летний парень использовал теннисный мяч, чтобы удерживать внимание собак на камере, пока он создаёт «невозможное» изображение.

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев
Фото: Kennedy News and Media

Тинейджер рассказал, что его подруга Кэтрин бросила ему вызов. Она сказала: «Могу поспорить, что ты не сможешь это сделать». Ответ юноши был краток: «Вызов принят». Девушка пообещала коробку конфет, если фото получится.

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев
Фото: Kennedy News and Media

Семья Лиама думает, что кадр получился замечательный и планирует поставить снимок в рамку. Подросток похвастался фотографией в интернете. Люди оставили позитивные комментарии и восхитились дисциплиной собак. 

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев
Фото: Kennedy News and Media

Первая такса в семье Лиама появилась 8 лет назад, после того, как старшая сестра подростка увидела рекламу щенков. Семья быстро полюбила эту породу.

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев
Фото: Kennedy News and Media

Собаки легко поддаются дрессировке, а также являются очень умными и находчивыми животными.

Один смышленый щенок придумал, где можно спрятаться от жары – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
 
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Подросток Лиам Бич сумел научить позировать для фото 16 собак. Все началось из-за спора. Подруга юноши сказала, что 16 собак не могут слушаться одновременно. Чтобы...
 
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