ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армия России получила сорок две боевые машины десанта БМД-4М

13.07.2019 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы России получили в этом году 42 боевые машины десанта БМД-4М, которые «Курганмашзавод» не смог передать в 2018 году из-за отказа Франции поставить часть комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Юрия Борисова.


Фото: wikimedia.org

Ранее на совещании в Кургане вице-премьер заявил, что в 2018 году «Курганмашзавод» не выполнил ряд госконтрактов, но не пояснил, о какой именно технике идет речь.

«В 2018 году государственные контракты по ряду направлений предприятием выполнены в установленные сроки. За исключением поставки БМД-4М. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы [отказ Франции в поставках тепловизионных модулей] срок поставки 42 единиц БМД-4М перенесен на 2019 год. В настоящее время указанный контракт выполнен», — сказал Борисов, отвечая на вопрос о ситуации на «Курганмашзаводе»

«Предпосылок к срыву программы 2019 года нет», — заявил он.

Боевая машина десанта БМД-4М массой 14 тонн вооружена 100-миллиметровым орудием, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет «Аркан» (боекомплект состоит из 34 снарядов и 4 ракет), 30-миллиметровой автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов и пулеметом калибра 7,62 миллиметра. БМД-4М способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ч. Экипаж состоит из трех человек, также машина может перевозить до пяти человек десанта.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году «Курганмашзавод» не смог передать их из-за отказа Франции в поставке комплектующих деталей.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Славянский базар»: участники конкурса исполнителей провели жеребьевку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика