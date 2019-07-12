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Все свободны? В Хабаровске из "китовой тюрьмы" освобождают вторую партию косаток

13.07.2019 12:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 12 июля в порту Хабаровска косаток благополучно погрузили в транспортировочных ваннах на судно



В одном из портов Хабаровска проходит погрузка на судно второй партии косаток, содержавшихся в приморской бухте Средняя, передает ТАСС со ссылкой на руководителя хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Николая Колпакова. Морских млекопитающих отправляют к месту выпуска на севере Хабаровского края.


Перед этим животные успели отдохнуть после дороги от приморской бухты в Хабаровск, и им сменили воду.

11 июля начался второй этап операции по выпуску содержащихся в бухте Средней в Приморье морских животных. На свободу выпускают двух самок и одного самца, после чего в вольерах бухты останется пять косаток. С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Напомним, с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.


31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав приказ ведомства, на основании которого были выданы разрешения на отлов, незаконным. Однако решение о выпуске животных принято не было, так как суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Решение суда намерены обжаловать как истцы, так и Росрыболовство.

20 июня стало известно, что две косатки и шесть белух из содержащихся в приморской бухте Средней отправлены в район Шантарских островов, где их будут выпускать в естественную среду обитания. Первую группу морских млекопитающих из бухты Средняя выпустили в море 27 июня 2019 года. Их везли из бухты Средней в Хабаровск, где перегрузили на судно и отправили вниз по Амуру в Николаевский район. Там животных снова перегрузили на автомобили и перевезли к мысу Перовского, где состоялся выпуск.
 
 
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Вечером 12 июля в порту Хабаровска косаток благополучно погрузили в транспортировочных ваннах на судно
 
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