Посмотрите, что минчане делают с прокатными велосипедами

На днях в Минске запустили первый в Беларуси прокат велосипедов без стоянок: после поездки велосипед можно оставить в любом месте города. Байкшеринг велосипедов работает под брендом "Kolobike". За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды. Например, за отсутствие приложения для IOS, тяжесть велосипеда, а непонятное списание денег со счёта.

Бизнесмен Андрей Гусаров на своей странице в Facebook опубликовал подборку фотографий прокатных велосипедов "Колобайк" в, скажем так, нестандартных обстоятельствах. Люди вешают велосипеды на заборы и деревья, выкидывают в мусорные контейнеры, "паркуют" в подъездах, где их не увидит GPS Facebook опубликовал подборку фотографий прокатных велосипедов "Колобайк" в, скажем так, нестандартных обстоятельствах. Люди вешают велосипеды на заборы и деревья, выкидывают в мусорные контейнеры, "паркуют" в подъездах, где их не увидит GPS





"В тестовом режиме в Минске открылся шеринг велосипедов и самокатов. Не все жители столицы готовы пользоваться продвинутыми сервисами. Кто-то дикарь, а кто-то просто загоняет велосипеды в свои подъезды чтоб утром поехать на нем до метро", — пишет Гусаров.



