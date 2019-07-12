ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, что минчане делают с прокатными велосипедами

13.07.2019 11:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды.
1 из 4

На днях в Минске запустили первый в Беларуси прокат велосипедов без стоянок: после поездки велосипед можно оставить в любом месте города. Байкшеринг велосипедов работает под брендом "Kolobike". За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды. Например, за отсутствие приложения для IOS, тяжесть велосипеда, а непонятное списание денег со счёта.

Бизнесмен Андрей Гусаров на своей странице в Facebook опубликовал подборку фотографий прокатных велосипедов "Колобайк" в, скажем так, нестандартных обстоятельствах. Люди вешают велосипеды на заборы и деревья, выкидывают в мусорные контейнеры, "паркуют" в подъездах, где их не увидит GPS

"В тестовом режиме в Минске открылся шеринг велосипедов и самокатов. Не все жители столицы готовы пользоваться продвинутыми сервисами. Кто-то дикарь, а кто-то просто загоняет велосипеды в свои подъезды чтоб утром поехать на нем до метро", — пишет Гусаров.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задумываться о татуировке начала в 15 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика