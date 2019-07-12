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Посмотрите, что минчане делают с прокатными велосипедами
Источник материала: Партизан
За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды.
На днях в Минске запустили первый в Беларуси прокат велосипедов без стоянок: после поездки велосипед можно оставить в любом месте города. Байкшеринг велосипедов работает под брендом "Kolobike". За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды. Например, за отсутствие приложения для IOS, тяжесть велосипеда, а непонятное списание денег со счёта.
"В тестовом режиме в Минске открылся шеринг велосипедов и самокатов. Не все жители столицы готовы пользоваться продвинутыми сервисами. Кто-то дикарь, а кто-то просто загоняет велосипеды в свои подъезды чтоб утром поехать на нем до метро", — пишет Гусаров.
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За недолгое время работы проката белорусы уже успели раскритиковать велосипеды.
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