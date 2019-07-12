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Как президенты обходятся с информацией о своем физическом состоянии

13.07.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"На вопросы о своем здоровье канцлер Ангела Меркель дает лишь расплывчатые ответы. Как поступают Трамп, Макрон и Путин?", - задается вопросом немецкое издание Tagesspiegel.


news.ru


В четверг на встрече с новым датским премьер-министром Метте Фредериксен Ангела Меркель вопреки принятой практике слушала гимны стран сидя. Отклонение от протокола снова вызвало домыслы о состоянии ее здоровья, пишут журналисты Франк Херольд, Таня Кухенбекер и Юлиане Шойбле. "Вы можете исходить из того, что, во-первых, я отдаю себе отчет об ответственности моей должности и веду себя соответственно - в том числе и в вопросах, касающихся моего здоровья", - прокомментировала сама Меркель. Как другие высокопоставленные политики обходятся с информацией о своем здоровье?

"О здоровье Дональда Трампа домыслы ходят постоянно. Нет ли у президента раздвоения личности, деменции или болезни Альцгеймера - такие вопросы возникают, когда его речь звучит особенно спутанно. При этом после проведения комплексного обследования в 2018 году его личный врач отметил, что сомнений в умственных способностях президента у него нет. Правда, в этом году Трамп, называющий себя "очень стабильным гением", их не проверял, а прошел лишь физическое обследование. (...) Результат: во многом все хорошо, но у него ожирение", - говорится в статье.


"Целью официального обследования, результаты которого более или менее подробно публикует ответственный врач, является прежде всего одно: представить народу трудоспособного президента. Все остальное было бы для многих американцев угрозой национальной безопасности - и подходящей темой для политических противников, - отмечает издание. - При это не всегда раскрывается вся правда: были политики с инсультом, раком, инфарктом, деменцией - но американская общественность узнавала об этом намного позже". 25-я поправка к Конституции США определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента в случае его служебной недееспособности, но как именно установить эту недееспособность, неясно, указывают авторы статьи.

Во Франции, в свою очередь, результаты медицинского обследования президента не публикуются. "Тема здоровья президента - табу. Однако общественность все равно обсуждает ее. Почему Эммануэль Макрон такой худой и выглядит таким бледным, задавались вопросами СМИ в конце прошлого года в самый разгар кризиса "желтых жилетов". Он испытывает сильный стресс и больше не питается полноценно, сообщалось тогда".

Сам Макрон не говорит о здоровье, так же как и его предшественники. Так, постоянные слухи ходили в свое время о здоровье Франсуа Миттерана, занимавшего пост президента с 1981 по 1995 год. Говорят, он почти с начала своего президентства скрывал от народа, что болен раком простаты - французы узнали об этом лишь в 1992 году, когда возникла необходимость операции, пишет издание.

"Состояние здоровья российского президента Владимира Путина - дело государственной важности - но о нем сегодня едва ли кто говорит. Раньше было иначе: многие годы о нем беспрестанно строились домыслы. Каких только болезней ему не приписывали, зачастую речь шла и о раке. Если бы Путин заболел, это жестко ударило бы по бюрократическому аппарату России, - отмечают журналисты. - Шеф Кремля не только определяет стратегический курс политики. Почти ежедневно телевидение показывает, как он посвящает себя тому, что называется "микроменеджментом": встречается с министрами и региональными политиками, чтобы показать: он один держит все в поле зрения и решает".


"Президента фотографируют, когда он занимается дзюдо или играет мускулами с обнаженным торсом. Путин играет в хоккей, занимается рыбалкой, охотой, верховой ездой, подводным плаванием. Его активность призвана показать, что времена чахлых генсеков Брежнева, Андропова и Черненко прошли, так же как и странных выступлений Бориса Ельцина", - пишет Der Tagesspiegel.
 
 
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"На вопросы о своем здоровье канцлер Ангела Меркель дает лишь расплывчатые ответы. Как поступают Трамп, Макрон и Путин?", - задается вопросом...
 
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