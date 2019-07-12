Почему России не удастся поглотить Беларусь. Западные СМИ – о неудачной попытке интеграции

На сайте Euobserver вышла статья под названием «Время обратить внимание на Беларусь». Ее автор – Влад Кобец, исполнительный директор ISANS, которая буквально недавно опубликовала отчет «Принуждение к «интеграции». Влад решил объяснить, почему Владимр Путин так сильно хочет создать союзное государство, но сделать это совсем не просто. KYKY публикует главные тезисы.
Статья начинается с рассказа о том, что недавно в нашей стране был спортивный ивент: «Александр Лукашенко в прошлом месяце открыл вторые Европейские игры. Он, вероятно, думал, что проведение игр даст возможность сплотить беларусов вокруг своего руководства. Вместо этого его страна испытывает все большую тревогу на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией». Автор уточняет, что на церемонии закрытия игр в Минске был Владимир Путин, который «ситуацию не упростил».
Как зарубежные журналисты видят Лукашенко
Не обошлось без упоминания исчезнувших людей: «После победы на президентских выборах в 1994 году Лукашенко держал страну в железном кулаке, одержимый сохранением власти. Несколько его противников и критиков исчезли в конце 90-х».
Автор рассказывает, что выборы в 2006-м году Лукашенко выиграл, «прибегнув к мошенничеству». После чего США и Европейский союз наложили санкции на его режим. Автор пишет, что Запад ослабил санкции в 2008-м, после того, как Лукашенко освободил некоторых политических заключенных. Санкции вернули в 2010-м, «после очередных неудачных выборов». И окончательно сняли их в 2015 году, когда не увидели «репрессий, как на предыдущих выборах». По мнению автора, на это решение американцев и европейцев повлияла и незаконная аннексия Крыма Путиным.
«Не собирался служить второй скрипкой». Беларусь и Путин
Автор напоминает, что некогда Лукашенко дружил с экс-главой России Борисом Ельциным. «Был убежден, что может перехитрить Ельцина. Лукашенко считал, что союзный договор между Минском и Москвой, подписанный в декабре 1999 года, приведет его к управлению двумя странами <…> Но Путин оказался лидером, который не собирался служить второй скрипкой».
Первое, что пишет автор исследования про Путина – президент России придерживается напористой политики в отношении своих соседей: вторжения в Грузию в 2008 году и Украину – в 2014-м. Кобец уточняет, что на Беларусь со стороны восточного соседа давление тоже оказывается. И дополняет, что Путин хочет создать в нашей стране военную базу, которая «могла бы вывести интеграцию беларуских и российских пвоенных на новый уровень». Пишет: «Отчет iSANS наглядно демонстрирует «медленную атаку Путина на суверенитет Беларуси». Автор считает, что «формализация Союзного государства – один из способов для Путина остаться у власти после того, как в 2024 году закончится срок его президентских полномочий». Потому что рейтинг российского президента падает.
«Беларусь – это гораздо больше, чем Лукашенко»
Автор возвращается к нашему президенту: «За 25 лет правления Лукашенко нанес огромный ущерб идентичности и независимости Беларуси, пожертвовав всем необходимым для поддержки Кремля, особенно когда Запад применял санкции. И делал это неоднократно: так Лукашенко пытается сбить с толку Россию и Запад, чтобы получить лучшее предложение».
Кобец объясняет, почему Путину будет не так просто добиться интеграции: «Беларусь – это гораздо больше, чем Лукашенко. Молодое поколение беларусов родилось и выросло в независимой Беларуси, у него нет привязанности к Советскому Союзу.
Для него Россия является иностранным и отдельным государством, и они не хотят терять свою независимость под давлением Кремля. Молодые беларусы живут в интернете, что позволяет им избегать правительственных репрессий, общаться друг с другом и организовывать масштабные мероприятия. Их интересуют местные проблемы <…> Эти молодые люди любят свою страну, потому что она – единственный дом, который они знают.
Путинские кибервоины бомбардируют Беларусь пропагандой, утверждая, что это [беларусы] не настоящая нация. Раньше российские СМИ описывали Беларусь как «братскую нацию», но в последнее время кремлевские ученые спорят, что беларусский язык, культура, история являются фальшивыми. Однако кремлевский подход не работает. Беларуские медиа-активисты оказались стойкими. Они отказались продавать свои аккаунты в социальных сетях, веб-сайты и местные общедоступные страницы клиентам с востока. Они поняли, что представляют собой последний рубеж для своей страны. Молодые беларусы выступают против путинских экспансионистских тенденций и авторитаризма. Народ Беларуси, подобно украинцам и грузинам, борется за свою независимость и территориальную целостность. Отказывается допустить обмен суверенитета своей страны на любые геополитические махинации. Именно они – молодые беларусы – заслуживают поддержки Запада. А вовсе не режим в Минске.
Страна с населением в 9,5 миллионов человек выживает между Европейским союзом и Россией. Она в затруднительном положении, потому что Лукашенко сделал ее уязвимой, защищая свои личные интересы. <…> Беларусь может принимать Европейские игры, но Путин не играет в игры, когда речь заходит о независимости Беларуси. Запад тоже должен стать серьезным», – так заканчивает свою колонку автор.
Мнение Bloomberg
Причины, по которым Беларусь не будет подписывать документы об интеграции, опубликовали и на Bloomberg – в тексте о том, что прямо сейчас в Кремле разрабатывают массу планов, которые позволят Путину оставаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году. Есть версия, что Путин станет премьер-министром «с расширенными полномочиями» и останется во главе России. Об этом агентству сообщили два близких к Кремлю источника и законодатель из «Единой России».
В конце марта Bloomberg писал, что один из способов прийти к этому сценарию – объединение России и Беларуси. Однако теперь агентство этот вариант считает неактуальным. «Усилия, направленные на то, чтобы убедить лидера соседней Беларуси в потенциальном слиянии с Россией, которое позволило бы Путину стать главой объединенного государства, потерпели неудачу», – утверждает Bloomberg.