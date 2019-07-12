Почему России не удастся поглотить Беларусь. Западные СМИ – о неудачной попытке интеграции

Источник материала: KYKY

На сайте Euobserver вышла статья под названием «Время обратить внимание на Беларусь». Ее автор – Влад Кобец, исполнительный директор ISANS, которая буквально недавно опубликовала отчет «Принуждение к «интеграции» . Влад решил объяснить, почему Владимр Путин так сильно хочет создать союзное государство, но сделать это совсем не просто. KYKY публикует главные тезисы.



Статья начинается с рассказа о том, что недавно в нашей стране был спортивный ивент: «Александр Лукашенко в прошлом месяце открыл вторые Европейские игры . Он, вероятно, думал, что проведение игр даст возможность сплотить беларусов вокруг своего руководства. Вместо этого его страна испытывает все большую тревогу на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией». Автор уточняет, что на церемонии закрытия игр в Минске был Владимир Путин, который «ситуацию не упростил».

Как зарубежные журналисты видят Лукашенко

Не обошлось без упоминания исчезнувших людей: «После победы на президентских выборах в 1994 году Лукашенко держал страну в железном кулаке, одержимый сохранением власти. Несколько его противников и критиков исчезли в конце 90-х».

Автор рассказывает, что выборы в 2006-м году Лукашенко выиграл, «прибегнув к мошенничеству». После чего США и Европейский союз наложили санкции на его режим. Автор пишет, что Запад ослабил санкции в 2008-м, после того, как Лукашенко освободил некоторых политических заключенных. Санкции вернули в 2010-м, «после очередных неудачных выборов». И окончательно сняли их в 2015 году, когда не увидели «репрессий, как на предыдущих выборах». По мнению автора, на это решение американцев и европейцев повлияла и незаконная аннексия Крыма Путиным.

«Не собирался служить второй скрипкой». Беларусь и Путин

Автор напоминает, что некогда Лукашенко дружил с экс-главой России Борисом Ельциным. «Был убежден, что может перехитрить Ельцина. Лукашенко считал, что союзный договор между Минском и Москвой, подписанный в декабре 1999 года, приведет его к управлению двумя странами <…> Но Путин оказался лидером, который не собирался служить второй скрипкой».



Первое, что пишет автор исследования про Путина – президент России придерживается напористой политики в отношении своих соседей: вторжения в Грузию в 2008 году и Украину – в 2014-м. Кобец уточняет, что на Беларусь со стороны восточного соседа давление тоже оказывается. И дополняет, что Путин хочет создать в нашей стране военную базу, которая «могла бы вывести интеграцию беларуских и российских пвоенных на новый уровень». Пишет: « Отчет iSANS наглядно демонстрирует «медленную атаку Путина на суверенитет Беларуси». Автор считает, что «формализация Союзного государства – один из способов для Путина остаться у власти после того, как в 2024 году закончится срок его президентских полномочий». Потому что рейтинг российского президента падает.

«Беларусь – это гораздо больше, чем Лукашенко»

Автор возвращается к нашему президенту: «За 25 лет правления Лукашенко нанес огромный ущерб идентичности и независимости Беларуси, пожертвовав всем необходимым для поддержки Кремля, особенно когда Запад применял санкции. И делал это неоднократно: так Лукашенко пытается сбить с толку Россию и Запад, чтобы получить лучшее предложение».

Кобец объясняет, почему Путину будет не так просто добиться интеграции: «Беларусь – это гораздо больше, чем Лукашенко. Молодое поколение беларусов родилось и выросло в независимой Беларуси, у него нет привязанности к Советскому Союзу.

Для него Россия является иностранным и отдельным государством, и они не хотят терять свою независимость под давлением Кремля. Молодые беларусы живут в интернете, что позволяет им избегать правительственных репрессий, общаться друг с другом и организовывать масштабные мероприятия. Их интересуют местные проблемы <…> Эти молодые люди любят свою страну, потому что она – единственный дом, который они знают.



Путинские кибервоины бомбардируют Беларусь пропагандой, утверждая, что это [беларусы] не настоящая нация. Раньше российские СМИ описывали Беларусь как «братскую нацию», но в последнее время кремлевские ученые спорят, что беларусский язык, культура, история являются фальшивыми. Однако кремлевский подход не работает. Беларуские медиа-активисты оказались стойкими. Они отказались продавать свои аккаунты в социальных сетях, веб-сайты и местные общедоступные страницы клиентам с востока. Они поняли, что представляют собой последний рубеж для своей страны. Молодые беларусы выступают против путинских экспансионистских тенденций и авторитаризма. Народ Беларуси, подобно украинцам и грузинам, борется за свою независимость и территориальную целостность. Отказывается допустить обмен суверенитета своей страны на любые геополитические махинации. Именно они – молодые беларусы – заслуживают поддержки Запада. А вовсе не режим в Минске.



Страна с населением в 9,5 миллионов человек выживает между Европейским союзом и Россией. Она в затруднительном положении, потому что Лукашенко сделал ее уязвимой, защищая свои личные интересы. <…> Беларусь может принимать Европейские игры, но Путин не играет в игры, когда речь заходит о независимости Беларуси. Запад тоже должен стать серьезным», – так заканчивает свою колонку автор.

Мнение Bloomberg

Причины, по которым Беларусь не будет подписывать документы об интеграции, опубликовали и на Bloomberg – в тексте о том, что прямо сейчас в Кремле разрабатывают массу планов, которые позволят Путину оставаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году. Есть версия, что Путин станет премьер-министром «с расширенными полномочиями» и останется во главе России. Об этом агентству сообщили два близких к Кремлю источника и законодатель из «Единой России».

В конце марта Bloomberg писал, что один из способов прийти к этому сценарию – объединение России и Беларуси. Однако теперь агентство этот вариант считает неактуальным. «Усилия, направленные на то, чтобы убедить лидера соседней Беларуси в потенциальном слиянии с Россией, которое позволило бы Путину стать главой объединенного государства, потерпели неудачу», – утверждает Bloomberg.