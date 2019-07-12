Эльвира Герман стала чемпионкой Европы среди молодежи в барьерном беге

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В Швеции проходит чемпионат Европы по легкой атлетике среди молодежи (U-23). Успешно для белорусской команды сложились соревнования в беге на 100 м с барьерами у женщин.

В финале турнира Эльвира Герман пробежала дистанцию за 12,70 сек. и завоевала «золото». Это лучший личный результат сезона белоруски. «Серебро» у польской спортсменки Клаудии Сицарж - 12,82 сек., «бронзовой» медалисткой стала Лаура Валеттье из Франции - 12,97 сек.

Отметим, что в финальном забеге на 100 м с барьерами приняли участие еще две белоруски. Руслана Рашкован заняла пятую итоговую позицию - 13,22 сек., а Светлана Парахонько стала шестой - 13,31 сек.

В медальной копилке сборной Беларуси есть еще две награды турнира. В секторе для метания молота белоруска Анастасия Маслова с результатом 69 м 36 см завоевала серебряную медаль. Наша спортсменка уступила лишь Софии Палкиной (71 м 08 см) из России, выступающей на соревнованиях под нейтральным флагом.

«Бронзу» в секторе для тройного прыжка у девушек завоевала Виолетта Скворцова. В своей лучшей попытке белоруска «улетела» на 13 м 79 см. Золотая медаль в активе Дианы Загайновой из Литвы - 13 м 89 см, «серебро» у Тугбы Данисмаз из Турции - 13 м 85 см.

Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике в Швеции завершится 14 июля.