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Эльвира Герман стала чемпионкой Европы среди молодежи в барьерном беге

13.07.2019 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эльвира Герман стала чемпионкой Европы среди молодежи в барьерном беге
Reuters

В Швеции проходит чемпионат Европы по легкой атлетике среди молодежи (U-23). Успешно для белорусской команды сложились соревнования в беге на 100 м с барьерами у женщин.

В финале турнира Эльвира Герман пробежала дистанцию за 12,70 сек. и завоевала «золото». Это лучший личный результат сезона белоруски. «Серебро» у польской спортсменки Клаудии Сицарж - 12,82 сек., «бронзовой» медалисткой стала Лаура Валеттье из Франции - 12,97 сек.

Эльвира Герман стала чемпионкой Европы среди молодежи в барьерном беге Белоруска Эльвира Герман выиграла «бронзу» на этапе «Бриллиантовой лиги»

Отметим, что в финальном забеге на 100 м с барьерами приняли участие еще две белоруски. Руслана Рашкован заняла пятую итоговую позицию - 13,22 сек., а Светлана Парахонько стала шестой - 13,31 сек.

В медальной копилке сборной Беларуси есть еще две награды турнира. В секторе для метания молота белоруска Анастасия Маслова с результатом 69 м 36 см завоевала серебряную медаль. Наша спортсменка уступила лишь Софии Палкиной (71 м 08 см) из России, выступающей на соревнованиях под нейтральным флагом.

«Бронзу» в секторе для тройного прыжка у девушек завоевала Виолетта Скворцова. В своей лучшей попытке белоруска «улетела» на 13 м 79 см. Золотая медаль в активе Дианы Загайновой из Литвы - 13 м 89 см, «серебро» у Тугбы Данисмаз из Турции - 13 м 85 см.

Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике в Швеции завершится 14 июля.

Эльвира Герман стала чемпионкой Европы среди молодежи в барьерном беге
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Белорусская спортсменка Эльвира Герман завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами на молодежном чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике-2019 в Швеции.
 
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