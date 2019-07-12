Mercedes вывел на улицы Берлина первые электрические минивэны eVito Tourer

Источник материала: Tut.by

Немецкая компания продолжает электрификацию своей коммерческой линейки. В гамме Mercedes уже есть электрическая версия фургона Vito , а теперь подоспел родственный пассажирский минивэн eVito Tourer.





О продаже таких машин речи пока не идет — первые 19 экземпляров минивэна на электротяге были переданы для тестовой эксплуатации компании BerlKönig, берлинской службе райдшеринга (то есть совместных поездок). Все они оснащены электромоторами мощностью 85 кВт (максимальный крутящий момент достигает 295 Нм) и блоком батарей емкостью 41 кВтч.





Минивэн eVito Tourer будет предлагаться с двумя вариантами колесной базы и длины кузова (5,14 м и 5,37 м), заявленный производителем пробег на одной зарядке варьируется от 156 до 186 км. Известно и время полной зарядки батарей — 6 часов.





Кроме электрического Vito коммерческая линейка Mercedes в ближайшее время пополнится панельным фургоном eSprinter, продажи которого начнутся в этом году (основные характеристики были раскрыты еще прошлой весной). Еще одну ближайшую новинку Mercedes рассекретит совсем скоро — в сентябре на автосалоне во Франкфурте пройдет премьера электрической модификации V-класса, в качестве концепта показанной на мартовском автошоу в Женеве.