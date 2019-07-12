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В Ветковском районе 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал

13.07.2019 13:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июля в Ветковском районе около десяти часов вечера 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, молодой человек ехал по дороге д. Неглюбка – д. Лядо на мотоцикле «Иж Планета-3». В какой-то момент под колёсами транспортного средства оказалась палка. Водитель потерял управление, выехал на правую обочину и упал.

В Ветковском районе 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На следующий день парень обратился в больницу, где после осмотра был госпитализирован в хирургическое отделение. О случившемся ДТП юноша не сообщил сотрудникам ГАИ.

Отмечается, что парень никогда не получал водительское удостоверение.

Ещё одна авария с участием мотоциклиста случилась в Добрушском районе.

42-летний водитель мотоцикла врезался в ограждение моста – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 11 июля в Ветковском районе около десяти часов вечера 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома,...
 
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