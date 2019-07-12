|
В Ветковском районе 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июля в Ветковском районе около десяти часов вечера 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал.
Как
На следующий день парень обратился в больницу, где после осмотра был госпитализирован в хирургическое отделение. О случившемся ДТП юноша не сообщил сотрудникам ГАИ.
Отмечается, что парень никогда не получал водительское удостоверение.
Ещё одна авария с участием мотоциклиста случилась в Добрушском районе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 июля в Ветковском районе около десяти часов вечера 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)