«Марафон не прощает авантюристов». Гродненские бегуны о подготовке к марафону дружбы «Гродно-Друскининкай»

Источник материала: Вороновская газета

Уже завтра марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в девятый раз поведет бегунов по трассе Р42.

С каждым годом спортивное событие собирает все больше участников из самых разных стран. В этом году, к примеру, на старт выйдут также легкоатлеты из Норвегии, Австралии, Великобритании, Литвы, Италии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции.





Как готовились к сложной дистанции и почему из года в год в год принимают участие в марафоне дружбы, рассказали гродненские марафонцы.

Традиционно среди участников марафона «Гродно-Друскининкай» начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. Несмотря на плотный рабочий график, организационную работу в преддверии этого спортивного события, он тщательно готовился к сложной дистанции.

– Участие в марафоне дружбы очень важно для меня. С одной стороны, как для человека, который ведет здоровый образ жизни и заботится о своем здоровье, это прекрасная возможность проверить свои силы. С другой – это возможность изнутри увидеть, как организовано мероприятие, что получилось, а над чем предстоит поработать в следующий раз, – рассказал Олег Евстафьевич.





Среди участников марафона и Алексей Чемоданов, председатель клуба любителей бега «Run4Fun». Бегом занимается более 20 лет. В этом году, как сам говорит, бросает себе вызов.

– У меня был двухлетний перерыв, не принимал участие в марафонах. А марафон на авось пробежать не получится. В этом году решил попробовать свои силы и вновь вспомнить чувства после пробежки 35-го километра. Это момент, когда бежать ты уже не можешь, а ноги переставлять нужно. Как говорят, марафон начинается после 35 километра, только тогда идет настоящая борьба. Те, кто хотят бежать марафон, должны понимать, что это сложная дистанция и к ней нужно серьезно готовиться на протяжении 4-6 месяцев. Тренировки должны быть регулярными, обязательно раз в неделю длинный бег от 12 километров и постепенно увеличивать его до 30. Марафон не прощает авантюристов, – поделился Алексей Чемоданов.





Наталья Цицорина будет принимать участие в марафоне дружбы «Гродно-Друскининкай» в четвертый раз. Кстати, в первых двух своих марафонах Наталья приходила к финишу второй.

– Это интереснейший марафон с отличной организацией. Где еще можно в рамках одной дистанции посетить две страны? И пересечение границы вообще не создает никаких препятствий. Все очень продумано. Здорово, что участие в марафоне могут принимать все, кто любит бег. Всегда столько знакомых лиц среди участников. Действительно ощущается атмосфера дружбы и взаимоподдержки. Спортсмены помогают друг другу, делятся водой, интересуются самочувствием друг друга. Это очень заряжает и оставляет много положительных эмоций. Но вместе с этим марафон – это ответственность. Нужно очень хорошо чувствовать свой организм и знать, на каком пульсе бежать комфортнее всего, прислушиваться к себе. Конечно, готовиться, не пропускать тренировки, правильно питаться. Также важно не волноваться. На дистанции человек должен быть абсолютно спокойным. Энергию нужно копить и беречь, не тратить впустую, – рассказала Наталья Цицорина.





Марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» – жемчужина бегового пространства Гродненщины. Все участники отмечают, что он прочно занял место в календаре марафонов не только Беларуси, но и всего мира.





Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: автора и из архива «ГП» https://grodnonews.by/