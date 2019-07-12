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Более 26 тысяч человек зачислят на бюджет вузы Беларуси в этом году

13.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 26 тысяч человек зачислят на бюджет вузы Беларуси в этом году

Уверенно и спокойно – так охарактеризовал вступительную кампанию министр образования.

Вузы сегодня продолжают принимать документы на обучение. 

Меньше всего времени у тех, кто решил поступать на бюджет. Таких первокурсников в этом году будет больше 26 тысяч – за места, заверили в ведомстве, придётся побороться, ведь на ЦТ зарегистрировалось почти втрое больше абитуриентов. Наплыв – не только в БГУИРе, аншлаг – и в педагогическом: документы пришли подавать медалисты и выпускники профильных классов.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: «Престиж педагогических профессий вырос. Сегодня в стране более 420 педагогических классов и групп, в которых обучается примерно 4,5 тысячи школьников. Успеваемость у них выше, чем у остальных абитуриентов примерно на 1 балл. И самое важное, что они социально активные и активные в будущей профессиональной деятельности».

«Компьютерная безопасность», «цифровое телевидение и радиовещание» – на технические специальности в этом году набор увеличен. Если не удастся пройти на бюджет, можно подать документы на платную форму обучения. В вузах Минобразования, по словам главы ведомства, рост стоимости – незначительный – от ста до трёхсот рублей.

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Уверенно и спокойно – так охарактеризовал вступительную кампанию министр образования. Вузы сегодня продолжают принимать документы на обучение.  Меньше всего...
 
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