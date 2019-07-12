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Байк-фест, бесплатные киносеансы и звезды эстрады - Лунинец празднует 570-летие

13.07.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лунинец 13-14 июля празднует 570-летие с момента своего образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Байк-фест, бесплатные киносеансы и звезды эстрады - Лунинец празднует 570-летие

Программа праздника насыщена мероприятиями, рассчитанными на разный возраст и вкус: запланированы многочисленные концерты, выставки, игры, конкурсы, соревнования, которые в течение дня пройдут на различных площадках города. Официальное торжество по поводу юбилея намечено сегодня на 20.00. На площади Ленина состоится награждение лучших предприятий и организаций района, работников, добившихся отличных результатов в профессиональной деятельности. Также общественности представят двух новых почетных граждан Лунинецкого района. Почетного звания удостоились председатель райпотребсоюза Максим Сумар, возглавляющий структуру последние 30 лет, и начальник электроцеха РУПП "Гранит", депутат районного Совета Семен Левкович.

Поздравить лунинчан с юбилеем приехали делегации из городов-побратимов - латышского Лимбажи, российского Полесска и немецкого Шенефельда. Гости уже успели побывать на основных производственных объектах Лунинецкого района, познакомиться с его главными культурными достопримечательностями.

После официальных речей на главной сценической площадке прозвучат голоса звезд белорусской эстрады: перед собравшимися выступят артисты Ольга Плотникова, Анна Шаркунова, Герман, поп-фольк группа "Ляльки Корпорейшн", группа "Атлантика". Концерт дополнит фейерверк.

Празднование юбилея продолжится в воскресенье. В этот день жители и гости Лунинца смогут совершить обзорную экскурсию на вертолете, поучаствовать в поэтическом флешмобе "Хочу признаться городу в любви", сходить на бесплатный киносеанс художественного фильма "Хрусталь", посмотреть выставку спецтехники. В программе значится множество других мест, где можно будет с интересом и пользой провести время. Вечером состоится трехчасовой концерт с участием Тео, Ольги Рыжиковой, группы "Дрозды", кавер-бэнда "Фортиссимо".

Кроме того, в эти дни вблизи деревни Обруб у озера Шальное проходит фестиваль мотопозитива "ХЗ-2019". В программе байк-феста также много музыки и развлечений. Сегодня байкеры проедут мотопарадом по улицам райцентра. Запланированы выступление стантеров, автофристайл, различные конкурсы.

Первые письменные упоминания о Лунинце относятся к 1449 году. Своим развитием райцентр обязан прежде всего железной дороге, поэтому раньше очередную его годовщину отмечали в августе вместе с Днем железнодорожника. С этого года по решению райисполкома празднование Дня города перенесено на второе воскресенье июля и приурочено к дате освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

 
Теги: знакомства
 
 
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  Лунинец 13-14 июля празднует 570-летие с момента своего образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме. Программа праздника насыщена мероприятиями,...
 
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