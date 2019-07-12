|
Трамп не сможет начать войну против Ирана без одобрения конгресса
13.07.2019 14:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Палата представителей США ограничила Дональда Трампа в праве начать такую войну. Речь идет о поправке в оборонный бюджет. Она запрещает финансирование военных действий против Тегерана, если конгресс не санкционировал такие действия.
Палата представителей в пятницу одобрила поправку в оборонный бюджет США, целью которой является помешать президенту США начать военные действия против Ирана. Поправка прошла 251 голосом «за», против проголосовали 170 членов палаты представителей, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей США ограничила Дональда Трампа в праве начать такую войну. Речь идет о поправке в оборонный бюджет. Она запрещает финансирование военных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)