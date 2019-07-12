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Самолет «Белавиа» выехал за пределы ВПП в Жулянах и помял фонари

13.07.2019 14:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Рейс B2847, следующий из Минска в Киев, 12 июля при посадке в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу на 100 метров и помял фонари.

Об этом сообщает sb.by со ссылкой на справочную службу киевского аэропорта.

Отмечается, что никто из экипажа и пассажиров не пострадал, пилот успел вовремя затормозить. Самолет должен был прибыть в 23:40.

Тем временем, утром в справочной службе Национального аэропорта Минск сказали, что время прибытия борта B2848 перенесено, посадка назначена на 11.30. 

В киевском аэропорту сообщили, что из-за повреждений взлетной полосы перенесены многие вылеты. О рейсах, которые задерживаются, сообщат дополнительно.

«Утренний рейс В2848 из Киева авиакомпании «Белавиа» совершил посадку в штатном режиме в 11.29», — проинформировали позже в аэропорту. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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Рейс B2847, следующий из Минска в Киев, 12 июля при посадке в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу на 100 метров и помял фонари.
 
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