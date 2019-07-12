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Самолет «Белавиа» выехал за пределы ВПП в Жулянах и помял фонари
Источник материала: БДГ
Рейс B2847, следующий из Минска в Киев, 12 июля при посадке в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу на 100 метров и помял фонари.
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Отмечается, что никто из экипажа и пассажиров не пострадал, пилот успел вовремя затормозить. Самолет должен был прибыть в 23:40.
Тем временем, утром в справочной службе Национального аэропорта Минск сказали, что время прибытия борта B2848 перенесено, посадка назначена на 11.30.
В киевском аэропорту сообщили, что из-за повреждений взлетной полосы перенесены многие вылеты. О рейсах, которые задерживаются, сообщат дополнительно.
«Утренний рейс В2848 из Киева авиакомпании «Белавиа» совершил посадку в штатном режиме в 11.29», — проинформировали позже в аэропорту.
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Рейс B2847, следующий из Минска в Киев, 12 июля при посадке в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу на 100 метров и помял фонари.
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