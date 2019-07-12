Самолет «Белавиа» выехал за пределы ВПП в Жулянах и помял фонари

Рейс B2847, следующий из Минска в Киев, 12 июля при посадке в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу на 100 метров и помял фонари.

Об этом сообщает sb.by со ссылкой на справочную службу киевского аэропорта.

Отмечается, что никто из экипажа и пассажиров не пострадал, пилот успел вовремя затормозить. Самолет должен был прибыть в 23:40.

Тем временем, утром в справочной службе Национального аэропорта Минск сказали, что время прибытия борта B2848 перенесено, посадка назначена на 11.30.

В киевском аэропорту сообщили, что из-за повреждений взлетной полосы перенесены многие вылеты. О рейсах, которые задерживаются, сообщат дополнительно.

«Утренний рейс В2848 из Киева авиакомпании «Белавиа» совершил посадку в штатном режиме в 11.29», — проинформировали позже в аэропорту.