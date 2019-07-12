C 13 июля подорожали некоторые услуги железнодорожных вокзалов в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Тарифы на некоторые услуги железнодорожных терминалов в Беларуси увеличены на 20-36,4%, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено постановлением ведомства от 17 июня 2019 года №50, которое вступило в силу с 13 июля - через 10 дней после официального опубликования.

В частности, повышены тарифы на следующие регулируемые услуги железнодорожных терминалов (вокзалов):

оформление проездных документов (билетов) на проезд;

переоформление билетов в день отправления;

бронирование мест;

оформление возврата платежей за неиспользованный проездной билет или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

«Решение о пересмотре тарифов принято для повышения окупаемости и сокращения убыточности указанных услуг железнодорожных вокзалов, поскольку доходы от их оказания не возмещают соответствующие расходы», - отметили в МАРТ.

После повышения тарифов пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит на 4 копейки больше, при оформлении билета на поезд международных линий «туда» - на 10 копеек больше, «обратно» и (или) от другой станции - на 15 копеек.

Последний раз тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов повышались в мае 2012 года. Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время пассажиры могут самостоятельно оформлять билеты на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через Интернет по банковским пластиковым карточкам. Стоимость такого оформления составляет 24 копейки за билет на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, за билет на поезд международных линий - 78 копеек. В соответствии с постановлением №50 она остается неизменной.

Кроме того, разработан проект постановления Совета министров об изменении постановления Совмина от 14 февраля 2014 года №130, предусматривающий исключение услуги заказа и оформления проездного документа через Интернет по банковским платежным карточкам из перечня регулируемых услуг и последующую отмену платы за нее.