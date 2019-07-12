На 56-м году жизни скончался белорусский тренер Шумидуб









«Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития», - отметил председатель ФХБ Геннадий Савилов.





Во время карьеры хоккеиста Александр Шумидуб был признан лучшим игроком Беларуси, становился призером юношеского чемпионата Европы и выиграл весь комплект наград внутреннего первенства. После работал тренером вратарей и основал в Гомеле школу голкиперов.





В ФХБ добавили, что о месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.