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На 56-м году жизни скончался белорусский тренер Шумидуб

13.07.2019 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минувшей ночью скончался известный хоккеист, голкипер национальной сборной и тренер Александр Шумидуб. Ему было 55 лет. О трагической новости сообщила Федерации хоккея Беларуси.



«Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития», - отметил  председатель ФХБ Геннадий Савилов.

Во время карьеры хоккеиста Александр Шумидуб был признан лучшим игроком Беларуси, становился призером юношеского чемпионата Европы и выиграл весь комплект наград внутреннего первенства. После работал тренером вратарей и основал в Гомеле школу голкиперов.

В ФХБ добавили, что о месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.
 
Теги: Гомель
 
 
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Минувшей ночью скончался известный хоккеист, голкипер национальной сборной и тренер Александр Шумидуб. Ему было 55 лет. О трагической новости сообщила Федерации...
 
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