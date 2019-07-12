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Лучше в нас, чем в таз: в Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

13.07.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

урецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.


Фото: kuku.travel


«В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», — сказал он.

В этот список попали пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое. К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.

При этом отели придерживаются строгого правила: никогда не выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей — такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро. Кроме того, гостям не предлагают блюда, не выдерживающие долгого хранения. Айык отметил, что в турецких отелях существуют жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться в них никто не может.


В апреле стало известно, что 16 процентов россиян приезжают в отпуск со своей едой. Причем мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины. Кроме того, российские туристы заселяются в отель с собственными лекарствами (67 процентов опрошенных), тапочками (21 процент), полотенцем (16 процентов), феном (15 процентов), чаем или кофе (14 процентов), халатом (8 процентов), штопором (7 процентов), кипятильником (6 процентов) и постельным бельем (2 процента).)
 
 
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урецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции...
 
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