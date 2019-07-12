Экс-форвард сборной Англии Крауч завершил карьеру. Кто еще ушел из футбола?

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Питер Крауч объявил о завершении карьеры, сообщает Sputnik. Бывший футболист "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"объявил о завершении карьеры,Sputnik.





Twitter. "Я долго думал и решил, что завершу карьеру игрока этим летом. Я получил все от игры", - написал Крауч в





Он поблагодарил тех, кто помог ему "попасть в футбол и зацепиться здесь на такой долгий срок".





Крауч добавил, что если ему в 17-летнему возрасте сказали, что молодой Питер будет играть на чемпионате мира, в Лиге чемпионов, выиграет Кубок Англии и забьет более 100 голов в АПЛ, он бы не поверил. "Это была абсолютная мечта", - добавил 38-летний Крауч.





Крауч начал профессиональную карьеру в 1998 году в составе "Тоттенхэма". Кроме того, в послужном списке англичанина значатся "Куинз Парк Рейнджерс", "Портсмут", "Астон Вилла", "Норвич Сити", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Бернли". За сборную Англии он играл с 2005 по 2010 годы. За это время он провел 42 матча и забил 22 гола.









За свою карьеру Крауч завоевал пять трофеев: Кубок лиги с "Тоттенхэмом", победа в Чемпионшипе с "Норвичем", а также Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии с "Ливерпулем".





Всего же он сыграл 677 матчей, в которых забил 187 мячей.

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