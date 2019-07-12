Нормандский формат: В Париже встретились советники









Внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) провели в Париже первую встречу. Как сообщает Deutsche Welle, политики обсудили, в частности, дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений.





Отмечается, что после встречи немецкая сторона подчеркнула, что переговоры основывались на последних положительных сдвигах на востоке Украины. На встрече стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего прекращению огня.





Украину на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко. От Франции был новый представитель Эмманюэль Бонн. Германия и Россия прислали прежних представителей - Яна Хеккера и Владислава Суркова.









В свою очередь источник агентства Интерфакс рассказал, что экспертам на встрече не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам.





"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал собеседник издания.





Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.





"Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.





Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал Путину на саммите G20 о необходимости встречи в нормандском формате. Позже в этой связи в Кремле заявили, что президент Владимир Зеленский является "возрождением" нормандского формата.



