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В Минске прокомментировали резолюцию Совета ООН по правам человека: абсурдна

13.07.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусском МИД отметили, что резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом.

Министерство иностранных дел Беларуси назвало абсурдной резолюцию Совета ООН по правам человека (СПЧ) о ситуации в данной сфере в республике, пишет sputnik.bу

В пятницу 12 июля стало известно, что СПЧ на 41-й сессии, состоявшейся в Женеве, продлил на год мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Спецдокладчиком останется Анаис Марин, назначенная в сентябре 2018-го. За резолюцию проголосовали 20 стран, против – только шесть, 21 государство воздержалось. В совете выразили обеспокоенность ограничениями прав граждан Беларуси на свободу мирных собраний, хотя и отметили некоторые положительные изменения, связанные с введением заявительного принципа проведения массовых акций.

В Минске принятие резолюции прокомментировали, заявив, что позиция республики в данном вопросе остается прежней.

"Отношение Беларуси к резолюции Совета ООН по правам человека остается неизменным: она абсурдна как по содержанию, так и по самой идее принятия", – сказали в МИД.

У резолюции нет перспектив

Там также отметили: бесперспективность этого документа отражают результаты голосования по нему: резолюцию не поддержало большинство стран – участниц Совета.


"Внутренний механизм СПЧ устроен так, что, приняв резолюцию единожды, ее авторам в дальнейшем сложно от нее отказаться. Это равносильно признанию несостоятельности политики давления на Беларусь с помощью мандата специального докладчика", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД в очередной раз напомнили, что Беларусь не признает данный мандат и считает его дискриминационной мерой воздействия на страну.

"Резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом. Убеждены, что мандат спецдокладчика по Беларуси и резолюция должны быть отменены", – заключили в МИД.

Мандат специального докладчика по ситуации с положением в области прав человека в Беларуси начал действовать в ноябре 2012 года. Тогда поводом для введения данного института стали задержания граждан, прошедшие выборов президента в декабре 2010-го. В Минске неоднократно заявляли, что данный шаг был исключительно политизированным, и не единожды призывали СПЧ упразднить институт спецдокладчика.
 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском МИД отметили, что резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом.
 
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