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Беларусь и Россия вступились в ООН за Китай

13.07.2019 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

37 стран, включая Беларусь, «высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», пишет ТАСС.



В письме, представленном в пятницу на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и переданном в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), они отметили открытость действий КНР, пригласившей дипломатов, журналистов и представителей международных организаций посетить Синьцзян, и призвали структуры ООН, включая СПЧ, «вести свою работу объективно и беспристрастно».

Поводом для демарша 37 стран послужило направленное в среду в ООН письмо, подписанное послами 22 западных государств. В нем говорилось об обеспокоенности по поводу соблюдения прав уйгуров и других меньшинств Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ответное письмо представил в пятницу на сессии СПЧ китайский посол. В послании говорится, что работа Совета «должна вестись в объективной, транспарентной, неселективной, конструктивной, неконфронтационной и неполитизированной манере». Подчеркнута неприемлемость «политизации вопросов прав человека» и «публичного давления» на страны. Авторы письма напоминают, что «терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм нанес огромный ущерб народу и всем этническим группам в Синьцзяне». Китай предпринял шаги по борьбе с терроризмом и радикализмом, включая создание центров образования и профессиональной подготовки, и сейчас «безопасность вернулась в Синьцзян», и там защищены права всех этнических групп.

«Мы приветствуем приверженность Китая открытости и транспарентности», — отмечается в письме. Свидетельством является приглашение дипломатов, журналистов и представителей международных организаций в Синьцзян. «Увиденное и услышанное ими в Синьцзяне полностью противоречит тому, что сообщала [западная] пресса, — говорится в послании. — Мы призываем соответствующие страны воздержаться от выдвижения необоснованных обвинений против Китая, базирующихся на неподтвержденной информации».


Это письмо подписавшие его страны попросили зарегистрировать в качестве официального документа сессии СПЧ. Среди них — Россия, Беларусь, Куба, Сирия, Венесуэла, КНДР, Алжир, Нигерия, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

Совет ООН по правам человека рассмотрел на 41-й сессии (24 июня — 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. СПЧ — межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году. В его составе 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР — уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители УВКПЧ заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные» о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу ситуации.


Власти Китая многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. В конце 2018 года они впервые подтвердили, что в регионе функционируют «центры образования и профессиональной подготовки». По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица», где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.
 
 
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37 стран, включая Беларусь, «высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», пишет ТАСС.
 
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