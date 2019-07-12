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В центре Витебска 14 и 15 июля перекроют движение - милиция готовит на «Славянском базаре» свое шоу

13.07.2019 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Победы в Витебске 15 июля в 14.00 начнется интерактивная акция МВД «За безопасность вместе». В связи с репетицией показательных выступлений СП ДПС «Стрела» МВД, ОМОНа УВД, а также парашютистов 14 и 15 июля на некоторое время перекроют движение транспорта, сообщает милиция региона.

14 июля — с 19.00 до 20.00 — движение закроют:

на улице Ленина — на участке от площади Свободы до пересечения с Московским проспектом,

на улицах Жесткова, Калинина.

15 июля — с 18.00 до 19.00 — нельзя будет проехать:

на улице Ленина — на участке от площади Свободы до пересечения с Московским проспектом,

на улицах Жесткова, Калинина.

Движение пассажирского транспорта будет осуществляться в объезд — через мосты имени Блохина и Кировский. Трамваи будут ходить без изменения в графике движения.

Полную программу акции милиции на «Славянском базаре» смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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На площади Победы в Витебске 15 июля в 14.00 начнется интерактивная акция МВД «За безопасность вместе».
 
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