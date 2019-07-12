СМИ: Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Источник материала: KYKY

Как пишет BBC со ссылкой на американские СМИ, регулятор США одобрил, кажется, самый большой штраф в мире для компании Марка Цукерберга – пять миллиардов долларов. Эти деньги Facebook придется заплатить в рамках дела Cambridge Analytica – которой, по версии следствия, сливались данные пользователей. Известно, что несколько влиятельных законодателей-демократов осудили это решение.



Федеральная торговая комиссия США установила, что Cambridge Analytica с нарушением правил получила данные о 87 миллионах пользователей социальной сети. Представители Facebook пока что никак не прокомментировали штраф. Наверное, они находятся на первой стадии принятия неизбежного.



Что известно о деле Cambridge Analytica?



Расследование о том, что Facebook незаконно передает данные пользователей федеральная торговая комиссия начала в марте прошлого года. Она должна была выяснить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных, после того как Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети.



Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов. Глава Facebook Марк Цукерберг в марте 2018 года признал, что соцсеть допустила несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.



Cambridge Analytica – лондонская компания, предоставляющая политические консалтинговые услуги. Компанию подозревают в том, что она использовала данные, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. Напомним, выиграл Дональд Трамп.