ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

13.07.2019 14:14 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Как пишет BBC со ссылкой на американские СМИ, регулятор США одобрил, кажется, самый большой штраф в мире для компании Марка Цукерберга – пять миллиардов долларов. Эти деньги Facebook придется заплатить в рамках дела Cambridge Analytica – которой, по версии следствия, сливались данные пользователей. Известно, что несколько влиятельных законодателей-демократов осудили это решение.

Федеральная торговая комиссия США установила, что Cambridge Analytica с нарушением правил получила данные о 87 миллионах пользователей социальной сети. Представители Facebook пока что никак не прокомментировали штраф. Наверное, они находятся на первой стадии принятия неизбежного. 


Что известно о деле Cambridge Analytica? 


Расследование о том, что Facebook незаконно передает данные пользователей федеральная торговая комиссия начала в марте прошлого года. Она должна была выяснить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных, после того как Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов. Глава Facebook Марк Цукерберг в марте 2018 года признал, что соцсеть допустила несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.

Cambridge Analytica – лондонская компания, предоставляющая политические консалтинговые услуги. Компанию подозревают в том, что она использовала данные, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. Напомним, выиграл Дональд Трамп. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет BBC со ссылкой на американские СМИ, регулятор США одобрил, кажется, самый большой штраф в мире для компании Марка Цукерберга – пять миллиардов долларов....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прокомментировали резолюцию Совета ООН по правам человека: абсурдна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика