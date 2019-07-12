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3 июля в Молодечно показательно стреляли в сторону толпы. Холостыми

13.07.2019 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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3 июля в стране отмечают День Независимости. Напомним, в этом году «праздник» в Минске закончился трагически: в трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали и одна женщина погибла. 

А теперь история из Молодечно: местная жительница написала в редакцию kraj.by письмо, где рассказала, что на параде все того же 3 июля стволы автоматов во время показательной стрельбы были направлены в сторону зрителей. «Дело в том, что даже стволы оружия без рожков в людей направлять нельзя. А тут солдаты производили выстрелы в направлении толпы зрителей, – написала Светлана. Видео выступления можно посмотреть в комментариях к этому посту

Кто направил стволы ружей в толпы зрителей 


Солдаты войсковой части №04152 14-го отдельного полка правительственной связи Комитета государственной безопасности страны. Представитель этой части рассказал kraj.by, что во время своих выступлений солдаты стреляют из автоматов пластиковыми пулями, которые при выстреле превращаются в пыль еще в стволе. «В показательных выступлениях участвуют около 20-25 военнослужащих. Солдаты стреляют из складывающегося автомата Калашникова – АКС-74. Заряды холостые. Патрон состоит из гильзы и пластиковой пули. Но пуля при выстреле из автомата не вылетает. В стволе установлен дульный тормоз-компенсатор. Пройдя через него, пластиковая пуля превращается в пыль».  

Представитель части уточнил, что такая пуля не может причинить вред человеку, если он будет находится на расстоянии дальше трех метров от дула автомата.

А вот если человек подойдет ближе, ему грозит «лишь смесь пыли и гари». Подумаешь. 

 

«Зрители смотрят наши выступления на расстоянии не менее 50 метров. Ствол автомата у солдата поднят вверх на уровне 45 градусов. Это выше среднего роста человека, который стоит рядом, не говоря уже о расстоянии в 50 метров. Поэтому травмировать людей нашими показательными выстрелами просто невозможно», – убежден представитель части. 

Читайте по теме: «Сколько раз везло до этого? Танк снес столб? А мог – людей». Утро после того самого салюта

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля в стране отмечают День Независимости. Напомним, в этом году «праздник» в Минске закончился трагически: в трех из шести мест, где производились салюты,...
 
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