В Мозырском районе пьяный водитель решил прокатить девушку на капоте BMW X5. Она погибла

Источник материала: Tut.by

29-летний мозырянин задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил старший следователь Мозырского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Тартачник, пишет «Правда Гомель» .



Фото: Мозырский районный отдел Следственного комитета

Происшествие произошло 12 июля в деревне Скрыгалов. Примерно в 18.00 отдыхающая компания решила прокатиться на автомобиле, более того одна из девушек села на капот. Водитель BMW X5 не справился с управлением, 36-летняя пассажирка оказалась под колесами и погибла.

По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, был пьян. Мозырянин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.













Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 317 УК РБ. За нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет.