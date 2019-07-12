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Милиция проводит проверку сельхозпредприятия Мстиславского района
13.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома проводятся мероприятия, направленные на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности, выявление фактов бесхозяйственности должностных лиц, ответственных за обеспечение уборки урожая, ненадлежащего состояния сельскохозяйственной техники.
Сотрудники милиции проведут сверку фактического наличия и состояния всей сельскохозяйственной техники с данными бухгалтерского учёта. Будет проведена работа по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, хищений горюче-смазочных материалов, зерна, запасных частей к сельскохозяйственной технике, приписок урожайности и валового сбора зерновых культур и кормов.
Транспортные средства и навесное (прицепное) технологическое оборудование осмотрят на предмет соответствия их установленным требованиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования.
Правоохранители проинспектируют порядок допуска к управлению транспортными средствами, организацию предрейсового, межрейсового и послерейсового (в зависимости от условий работы) контроля состояния водителей и механизаторов, недопущение нахождения их в состоянии опьянения, а также проведение ежедневного осмотра технического состояния транспортных средств перед выездом на линию.
Обращаем внимание руководителей и работников инженерно-технических служб предприятий агропромышленного комплекса района на персональную ответственность за техническое состояние и укомплектованность техники, задействованной в полевых работах, приборами, узлами и агрегатами, влияющими на безопасную эксплуатацию, особенно в тёмное время суток, а также их исправность.
Александр НАЛИВАЙКО, старший госавтоинспектор ОГАИ РОВД.
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Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома проводятся мероприятия, направленные на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные...
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