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Милиция проводит проверку сельхозпредприятия Мстиславского района

13.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома проводятся мероприятия, направленные на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности, выявление фактов бесхозяйственности должностных лиц, ответственных за обеспечение уборки урожая, ненадлежащего состояния сельскохозяйственной техники.

Сотрудники милиции проведут сверку фактического наличия и состояния всей сельскохозяйственной техники с данными бухгалтерского учёта. Будет проведена работа по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, хищений горюче-смазочных материалов, зерна, запасных частей к сельскохозяйственной технике, приписок урожайности и валового сбора зерновых культур и кормов.

Транспортные средства и навесное (прицепное) технологическое оборудование осмотрят на предмет соответствия их установленным требованиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Милиция проводит проверку сельхозпредприятия Мстиславского района
Александр Наливайко и Михаил Лисовский производят осмотр техники в ОАО «Заболотье-агростандарт». Фото из архива РОВД.

Правоохранители проинспектируют порядок допуска к управлению транспортными средствами, организацию предрейсового, межрейсового и послерейсового (в зависимости от условий работы) контроля состояния водителей и механизаторов, недопущение нахождения их в состоянии опьянения, а также проведение ежедневного осмотра технического состояния транспортных средств перед выездом на линию.

Обращаем внимание руководителей и работников инженерно-технических служб предприятий агропромышленного комплекса района на персональную ответственность за техническое состояние и укомплектованность техники, задействованной в полевых работах, приборами, узлами и агрегатами, влияющими на безопасную эксплуатацию, особенно в тёмное время суток, а также их исправность.

Александр НАЛИВАЙКО, старший госавтоинспектор ОГАИ РОВД.
Михаил ЛИСОВСКИЙ, старший оперуполномоченный группы БЭП РОВД.

 

 
 
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Сотрудниками отдела внутренних дел райисполкома проводятся мероприятия, направленные на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные...
 
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