Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мушинском сельисполкоме прошёл семинар для председателей сельских исполнительных комитетов, депутатов и представителей общественного самоуправления.

«Забота о людях — наша первоочередная обязанность», — на этом акцентировала внимание председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова. Семинар-учёба был посвящён организации и проведению пожарно-профилактической работы в жилищном фонде.

Какие же проблемы волновали участников мероприятия? Отмечу, что такой формат встречи и обучения смотровых комиссий проводится в районе впервые. И это также должно поспособствовать более качественной работе членов комиссии. Своим опытом в данном направлении поделились председатель Мушинского сельисполкома Елена Михневич и управляющий делами Оксана Войно.

Елена Михневич делится информацией о порядке ведения документации по смотровым комиссиям. Фото Нелли Денисенковой.

Они провели подробный анализ своей деятельности, рассказали о работе смотровой комиссии и взаимодействии в этом направлении с депутатами и старостами деревень. Работа в Мушино проводится очень тщательная. Ни один человек не лишён внимания членов комиссии, которые строго контролируют выполнение предписаний выявленных нарушений.

Очень подробную и доступную информацию о грамотной организации работы по изучению противопожарного состояния домовладений при проведении обследования жилищного фонда предоставили представители РОЧС.

После выступлений председатели сельисполкомов, депутаты, старосты вступили в оживлённую дискуссию о различных проблемных сторонах работы смотровых комиссий. Присутствующие интересовались, как можно установить автономный пожарный извещатель в домах одиноко проживающих пожилых людей, о составе комиссии, об ужесточении ответственности за неисполнение предписаний комиссии, ведение документации, составление актов и отчётов.

— Мы часто встречаемся с непониманием пожилых людей, — отметила председатель Красногорского сельисполкома Людмила Ковалёва. — Их сложно убедить в необходимости установки АПИ.

Инспектор инспекции по надзору и профилактике РОЧС Владислав Новиков рассказал, что в таких случаях может помочь социальная служба либо обращение к родственникам. Интересовало участников семинара также и возобновление проведения районного конкурса смотровых комиссий.

— Получила для себя много полезной информации, — отметила депутат районного Совета депутатов Валентина Вовк. — Я постоянный участник смотровых комиссий, поэтому полученные знания помогут мне более тщательно изучать состояние каждого домовладения. Теперь буду знать, на чём заострять внимание, даже если рядом нет соответствующего специалиста.

Подводя итог, Елена Клеенкова призвала всех не быть равнодушными, не проходить мимо людей, которые относятся к так называемой проблемной категории, стремиться предотвратить проблемы, взаимодействовать с различными службами и совершенствовать свою работу. Возможно, тогда трагедий в нашей жизни станет гораздо меньше.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА