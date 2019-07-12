Источник материала: Интерфакс

Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Накануне он вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале "Россия 1" прямой эфир программы "Надо поговорить", который стал альтернативной отмененного телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne. Последний отказался от участия в проекте, который вызвал острую негативную реакцию украинских парламентариев.

Ранее на Украине завели два уголовных дела в связи с планировавшимся телемостом. Бенефициаров телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив - в госизмене.

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе, нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда. Доступ к сайту с территории Беларуси остается свободным.