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Телеведущего Андрея Малахова внесли в украинский черный список "агентов Кремля" на сайте "Миротворец"

13.07.2019 14:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Накануне он вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале "Россия 1" прямой эфир программы "Надо поговорить", который стал альтернативной отмененного телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne. Последний отказался от участия в проекте, который вызвал острую негативную реакцию украинских парламентариев.

Ранее на Украине завели два уголовных дела в связи с планировавшимся телемостом. Бенефициаров телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив - в госизмене.

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе, нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда. Доступ к сайту с территории Беларуси остается свободным. 

 
 
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Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта "Миротворец". Накануне он вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале "Россия 1" прямой...
 
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