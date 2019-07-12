ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канал "112.Украина" обратился к послам G7 за поддержкой после обстрела его здания

13.07.2019 14:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф попросил офис президента Украины, правительство и руководство Генпрокуратуры Украины, Службы безопасности и МВД немедленно осудить обстрел здания канала из гранатомета.

"Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - говорится в заявлении Бенкендорфа, опубликованном на сайте телеканала. Гендиректор канала отметил, что все сотрудники канала целы и невредимы.

Бенкендорф также заверил сотрудников "112.Украина" и сайтов 112.ua и 112.international, что охрана здания усилена.

В ночь на субботу, 13 июля, неизвестный выстрелил по фасаду здания телеканала из гранатомета. Действия злоумышленника квалифицированы как теракт (ч. 1 ст. 258 УК Украины). В столице введена специальная полицейская операция для задержания стрелка.

 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф попросил офис президента Украины, правительство и руководство Генпрокуратуры Украины, Службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
З акна інтэрната МДЛУ выпала жанчына, яна загінула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика