В Грузии хотят уменьшить зависимость от импорта пшеницы из РФ, делают ставку на Казахстан

Источник материала: Интерфакс

Исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава считает рискованным зависимость страны, удовлетворяющей потребности в этих стратегических продуктах в основном за счет импорта, от одного - российского - рынка.

"К сожалению, создано такое общее поле, что такая зависимость существует. За последние три-четыре года Россия посредством трафика через Ларс (таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс-Казбеги" на границе РФ и Грузии - ИФ) фактически стала доминантом на этом рынке", - заявил Л.Силагава в субботу в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

При этом он отметил, что российская пшеница поступает в Грузии по цене, которая, возможно, ниже рыночной. "На первый взгляд, это, может, очень хорошо (...), но в данном случае возникает вопрос - не делается ли это искусственно, чтобы не дать Грузии возможность диверсифицировать импорт пшеницы как транспортными средствами, так и получать ее из разных стран?" - сказал Л.Силагава.

По его словам, соответственно, до 90% импорта пшеницы в Грузию перешло на Россию, в связи с чем "государство и частный сектор работают над тем, чтобы осуществить диверсификацию рынка и в этом направлении есть прогресс, в том числе с Казахстаном".

Глава Ассоциации сообщил, что на днях в Тбилиси побывали представители крупнейшей в Казахстане государственной корпорации по экспорту пшеницы "Продкорпорация", которые имели встречи с руководством Минсельхоза и Минэкономразвития Грузии, на которых обсуждалась возможность увеличения поставок в страну казахстанской пшеницы.

"Диверсификация - проблема системная, законодательная, а не одного министерства, и если этот вопрос не будет решен системно и наличие стратегических запасов пшеницы не будет обеспечено, мы постоянно будет в форсмажорной ситуации", - заявил Л.Силагава.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года в ходе визита в Казахстан главы Минэкономразвития Грузии Натии Турнава была достигнута договоренность о том, что правительство Казахстана будет субсидировать транспортировку пшеницы на грузинский рынок из государственного бюджета, снизив действующие тарифы на 50%. Отмечалось, что это позволит Грузии получать казахстанскую пшеницу по относительно доступной цене, что будет способствовать диверсификации поставок в республику этого стратегически важного продукта.

Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства на 12-15%.

В 2018 году Грузия импортировала 575,6 тыс. тонн пшеницы, что на 11,8% больше, чем годом ранее, в том числе из России было ввезено 482,4 тыс. тонн пшеницы (83,8% всего импорта пшеницы). Пшеница поставлялась также из Казахстана (88,9 тыс. тонн, 15,4%) и небольшими партиями из Турции, с Украины, из Австрии и Азербайджана.

В январе-марте 2019 года республика импортировала 102,3 тыс. тонн пшеницы, что на 30,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Как и в 2018 году, поставки осуществлялись в основном из России, откуда за три месяца текущего года было ввезено 71,6 тыс. тонн пшеницы (снижение на 19,7%), что составило 70% всего объема ее импорта. Остальные 30,7 тыс. тонн пшеницы были поставлены из Казахстана (рост в 2,6 раза).