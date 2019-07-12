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«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

13.07.2019 15:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как оказать первую помощь пострадавшим и не растеряться в опасной ситуации? Своими знаниями и опытом поделились дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

Под Гомелем завершился XVII Международный слет юных спасателей-пожарных. На протяжении недели школьники из 15 стран проходили различные конкурсные испытания: преодолели «Пожарную эстафету», проверили силы в «Спортландии» и даже проявили себя как спасатели на водах.

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

К традиционным участникам слета из Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии и ряда других стран в 2019 году впервые присоединились представители Объединенных Арабских Эмиратов.

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

Осман Аль-Джабри, участник соревнований (Объединенные Арабские Эмираты):
Я буду скучать по Беларуси и белорусам. Нас приняли здесь как своих. Это было невероятно. Столько людей из разных стран. Столько общения на разных языках. Это мероприятие идеально подходит для обмена опытом. Нам понравилась и пожарная подготовка, многому научились в том, что касается первой медицинской помощи. У нас другая природа, в Беларуси леса: мы научились действовать в новых условиях.

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

Магда Савицка, участница соревнований (Польша):
Соревнования были очень хорошие. Я запомню эту дружбу и всех людей на этом слете. Здесь все чудесные и талантливые. Для меня честь быть здесь. Я очень счастлива.

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

За время работы лагеря участники также посетили с экскурсиями достопримечательности Гомельской области и, конечно, пообщались у костра. Победителем международного слета стала команда из Беларуси.

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных

Люди в материале: Осман Аль-Джабри, Магда Савицка
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Как оказать первую помощь пострадавшим и не растеряться в опасной ситуации? Своими знаниями и опытом поделились дети, сообщили в программе...
 
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