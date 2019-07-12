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«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как оказать первую помощь пострадавшим и не растеряться в опасной ситуации? Своими знаниями и опытом поделились дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под Гомелем завершился XVII Международный слет юных спасателей-пожарных. На протяжении недели школьники из 15 стран проходили различные конкурсные испытания: преодолели «Пожарную эстафету», проверили силы в «Спортландии» и даже проявили себя как спасатели на водах.
К традиционным участникам слета из Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии и ряда других стран в 2019 году впервые присоединились представители Объединенных Арабских Эмиратов.
Осман Аль-Джабри, участник соревнований (Объединенные Арабские Эмираты):
Магда Савицка, участница соревнований (Польша):
За время работы лагеря участники также посетили с экскурсиями достопримечательности Гомельской области и, конечно, пообщались у костра. Победителем международного слета стала команда из Беларуси.
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Новости Беларуси. Как оказать первую помощь пострадавшим и не растеряться в опасной ситуации? Своими знаниями и опытом поделились дети, сообщили в программе...
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