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Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят в Москве компенсацию убытков и тариф на транзит нефти через Беларусь

13.07.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Нефтяную тематику» 13 июля в Москве обсудят вице-премьеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят в Москве компенсацию убытков и тариф на транзит нефти через Беларусь

Ожидается, что речь на встрече пойдет в том числе о компенсации убытков, которые понесли белорусские НПЗ в апреле 2019 года в связи с поступлением загрязненного сырья. Предполагается также, что Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят тариф на транзит нефти через Беларусь.

Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят в Москве компенсацию убытков и тариф на транзит нефти через Беларусь

12 июля российская сторона заявила, что наши предложения считает справедливыми, и партнеры готовы к обсуждению компромиссного варианта.

Люди в материале: Игорь Ляшенко, Дмитрий Козак
 
 
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Новости Беларуси. «Нефтяную тематику» 13 июля в Москве обсудят вице-премьеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что речь на...
 
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