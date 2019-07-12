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Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске

13.07.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нештатная ситуация произошла с самолетом «Белавиа» в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске

12 июля поздно вечером при посадке судно выкатилось за пределы полосы. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал. Пилот успел затормозить, лайнер лишь повредил фонари на поле.

Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске

Обратно самолет должен был вылететь в 06:45 утра, но рейс был перенесен. В Национальный аэропорт Минск борт из Жулян прибыл в половине двенадцатого.

Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нештатная ситуация произошла с самолетом «Белавиа» в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля поздно...
 
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