«Гомельтранснефть Дружба» очистила систему трубопроводов от грязной нефти

Источник материала: Аргументы и факты

«Все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси окончены 11 июля, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в Российской Федерации», - говорится в сообщении компании.

Таким образом, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно выполнило мероприятия дорожной карты по вытеснению некачественной нефти на территорию России.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. После инцидента чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси 2 мая.