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«Гомельтранснефть Дружба» очистила систему трубопроводов от грязной нефти

13.07.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Гомельтранснефть Дружба» очистила систему трубопроводов от грязной нефти
Фото из открытых источников

«Все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси окончены 11 июля, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в Российской Федерации», - говорится в сообщении компании.

«Гомельтранснефть Дружба» очистила систему трубопроводов от грязной нефти Беларусь вернула России 450 тысяч тонн грязной нефти

Таким образом, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно выполнило мероприятия дорожной карты по вытеснению некачественной нефти на территорию России.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. После инцидента чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси 2 мая.

 
 
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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» очистило свою систему нефтепроводов от грязной российской нефти, сообщает сайт оператора.
 
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