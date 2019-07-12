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Африканский миллиардер пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый гол в полуфинале Кубка Африки
Источник материала: Партизан
Сборной Нигерии обещана дополнительная награда за результативную игру на Кубке Африки.
Самый богатый бизнесмен Африки Алико Данготе пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый забитый гол в полуфинале Кубка. Другой африканский предприниматель Феми Отедола пообещал заплатить 25 тысяч долларов за гол.
Об этом в твиттере сообщает журналист ВВС.
Состояние Данготе оценивается в 10 млрд долларов, Отедолы — в 1,8 млрд долларов.
В 1/4 финала Кубка Африки сборная Нигерии обыграла ЮАР (2:1). В полуфинале нигерийцы сыграют со сборной Алжира.
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Африканский миллиардер пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый гол в полуфинале Кубка Африки
Сборной Нигерии обещана дополнительная награда за результативную игру на Кубке Африки.
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