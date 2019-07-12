Африканский миллиардер пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый гол в полуфинале Кубка Африки

Самый богатый бизнесмен Африки Алико Данготе пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый забитый гол в полуфинале Кубка. Другой африканский предприниматель Феми Отедола пообещал заплатить 25 тысяч долларов за гол.





Об этом в твиттере сообщает журналист ВВС.





Состояние Данготе оценивается в 10 млрд долларов, Отедолы — в 1,8 млрд долларов.





В 1/4 финала Кубка Африки сборная Нигерии обыграла ЮАР (2:1). В полуфинале нигерийцы сыграют со сборной Алжира.



