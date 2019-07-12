ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Африканский миллиардер пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый гол в полуфинале Кубка Африки

13.07.2019 15:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сборной Нигерии обещана дополнительная награда за результативную игру на Кубке Африки.

Самый богатый бизнесмен Африки Алико Данготе пообещал игрокам сборной Нигерии 50 тысяч долларов за каждый забитый гол в полуфинале Кубка. Другой африканский предприниматель Феми Отедола пообещал заплатить 25 тысяч долларов за гол. 

Об этом в твиттере сообщает журналист ВВС. 

Состояние Данготе оценивается в 10 млрд долларов, Отедолы — в 1,8 млрд долларов. 

В 1/4 финала Кубка Африки сборная Нигерии обыграла ЮАР (2:1). В полуфинале нигерийцы сыграют со сборной Алжира.
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборной Нигерии обещана дополнительная награда за результативную игру на Кубке Африки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Департамент финансов и тыла МВД: поборы будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика