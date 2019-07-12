Департамент финансов и тыла МВД: поборы будут

Начальник Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел В.А. Дубовец считает, что для проведения религиозных и вообще некоммерческих негосударственных мероприятий в Беларуси созданы все условия — и никаких изменений законодательства, в частности, «Постановления № 49», не требуется.

Напомним, 11 июня в Совет Министров Беларуси было подано коллективное обращение верующих всех христианских конфессий с требованием отменить печально известное постановление Совмина №49 (поборы с организаторов мероприятий).





«Согласно статьям 24 и 45 Конституции, государство гарантирует защиту жизни граждан от любых противоправных посягательств и право на охрану здоровья. В свою очередь граждане Республики Беларусь участвуют в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и других платежей. Из налогов и пошлин граждан формируется государственный бюджет, из которого финансируется милиция и охрана здоровья «- утверждали подписанты.









Верующие требовали отменить постановление Совета Министров № 49 от 2019/01/24 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия».





В начале июля Белорусская греко-католическая церковь вынуждена была отказаться от проведения ежегодного паломничества Витебск-Полоцк, так как местная милиция потребовала от священников заплатить за ее услуги 3000 рублей.



