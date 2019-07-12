ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Департамент финансов и тыла МВД: поборы будут

13.07.2019 15:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец получил ответ на коллективное обращение, подписанное сотнями верующих разных конфессий, с требованием отменить печально известное «Постановление №49» Совета Министров о поборах за массовые некоммерческие мероприятия.

Начальник Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел В.А. Дубовец считает, что для проведения религиозных и вообще некоммерческих негосударственных мероприятий в Беларуси созданы все условия — и никаких изменений законодательства, в частности, «Постановления № 49», не требуется.
 
Напомним, 11 июня в Совет Министров Беларуси было подано коллективное обращение верующих всех христианских конфессий с требованием отменить печально известное постановление Совмина №49 (поборы с организаторов мероприятий).

«Согласно статьям 24 и 45 Конституции, государство гарантирует защиту жизни граждан от любых противоправных посягательств и право на охрану здоровья. В свою очередь граждане Республики Беларусь участвуют в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и других платежей. Из налогов и пошлин граждан формируется государственный бюджет, из которого финансируется милиция и охрана здоровья «- утверждали подписанты.


Верующие требовали отменить постановление Совета Министров № 49 от 2019/01/24 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия».

В начале июля Белорусская греко-католическая церковь вынуждена была отказаться от проведения ежегодного паломничества Витебск-Полоцк, так как местная милиция потребовала от священников заплатить за ее услуги 3000 рублей.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец получил ответ на коллективное обращение, подписанное сотнями верующих разных конфессий, с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Причастились. Ученые использовали вино для создания гибких носимых устройств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика