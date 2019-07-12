Причастились. Ученые использовали вино для создания гибких носимых устройств









Разработчики использовали кислоты из красного вина для создания гибкого волокна в носимых гаджетах. Новый материал может улучшить механические качества девайсов и продолжительность их работы.





Пока в Японии для предстоящих Олимпийских игр готовят медали из переработанных электронных устройств, ученые из Англии решили добавлять в эти устройства немного вина.





Как пишет Phys.org, представители Манчестерского университета установили, что для разработки более гибких и долговечных носимых гаджетов можно использовать дубильные кислоты, которые содержатся в красном вине, кофе и черном чае.





Ученые добавили такие кислоты в хлопок, что позволило улучшить продолжительность работы носимых датчиков для мониторинга восстановления организма после физических нагрузок.





Сообщается, что команда разработчиков также создала носимые датчики для измерения объема дыхания и «искусственные руки для экстремальных условий». Гибкость подобных устройств и носимых гаджетов является одной из главных проблем для индустрии, поскольку при их деформации и создании микротрещин прекращается проводимость электрических импульсов.









«Традиционные проводники страдают от слабой связи с волокнами, что может привести к низкой проводимости. Когда красное вино, кофе или черный чай проливают на платье, — трудно избавиться от этих пятен. Основная причина заключается в том, что все они содержат дубильную кислоту, которая может сильно адсорбировать материал на поверхности волокна. Такое хорошее сцепление двух материалов — именно то, что нам нужно для прочных носимых проводящих устройств», — говорит автор исследования доктор Сюйцин Лю.





Правда, дубильные кислоты можно извлекать не только из красного вина, кофе или черного чая — этот материал доступ для коммерческого распространения.





По данным ученых, без слоя дубильных кислот проводимость устройств может ухудшаться в несколько тысяч раз. Для носимых устройств это означает, что во время их растягивания и скручивания проводимые материалы могут легко отрываться от тканевой поверхности.





В перспективе, новая технология может удешевить производство носимых устройств, улучшить их прочность и продолжительность работы.