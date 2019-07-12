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Причастились. Ученые использовали вино для создания гибких носимых устройств

13.07.2019 15:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вино может улучшить прочность носимых гаджетов.



Разработчики использовали кислоты из красного вина для создания гибкого волокна в носимых гаджетах. Новый материал может улучшить механические качества девайсов и продолжительность их работы.

Пока в Японии для предстоящих Олимпийских игр готовят медали из переработанных электронных устройств, ученые из Англии решили добавлять в эти устройства немного вина.

Как пишет Phys.org, представители Манчестерского университета установили, что для разработки более гибких и долговечных носимых гаджетов можно использовать дубильные кислоты, которые содержатся в красном вине, кофе и черном чае.

Ученые добавили такие кислоты в хлопок, что позволило улучшить продолжительность работы носимых датчиков для мониторинга восстановления организма после физических нагрузок.

Сообщается, что команда разработчиков также создала носимые датчики для измерения объема дыхания и «искусственные руки для экстремальных условий». Гибкость подобных устройств и носимых гаджетов является одной из главных проблем для индустрии, поскольку при их деформации и создании микротрещин прекращается проводимость электрических импульсов.


«Традиционные проводники страдают от слабой связи с волокнами, что может привести к низкой проводимости. Когда красное вино, кофе или черный чай проливают на платье, — трудно избавиться от этих пятен. Основная причина заключается в том, что все они содержат дубильную кислоту, которая может сильно адсорбировать материал на поверхности волокна. Такое хорошее сцепление двух материалов — именно то, что нам нужно для прочных носимых проводящих устройств», — говорит автор исследования доктор Сюйцин Лю.

Правда, дубильные кислоты можно извлекать не только из красного вина, кофе или черного чая — этот материал доступ для коммерческого распространения.

По данным ученых, без слоя дубильных кислот проводимость устройств может ухудшаться в несколько тысяч раз. Для носимых устройств это означает, что во время их растягивания и скручивания проводимые материалы могут легко отрываться от тканевой поверхности.

В перспективе, новая технология может удешевить производство носимых устройств, улучшить их прочность и продолжительность работы.
 
 
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