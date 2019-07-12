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Срок службы возможно войдет страховой пенсионный стаж

13.07.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят повысить престиж срочной службы. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель оборонного ведомства Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Равкова, Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда - "ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа". Реализация этого предложения позволит фактически без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, добавил министр. Как сообщали ранее в Минобороны, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов. 


Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей. Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержан большинством госорганов Комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы и службы в резерве разработан в Минобороны в 2016 году.

Он последовательно реализуется. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы.
 
 
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Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят повысить престиж срочной службы. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель...
 
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