Срок службы возможно войдет страховой пенсионный стаж

По словам Андрея Равкова, Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда - "ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа". Реализация этого предложения позволит фактически без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, добавил министр. Как сообщали ранее в Минобороны, зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством госорганов.









Министерство обороны также работает над предоставлением иных преференций отслужившим в армии. Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей. Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержан большинством госорганов Комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы и службы в резерве разработан в Минобороны в 2016 году.





Он последовательно реализуется. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы.







