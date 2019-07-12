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Почему мы не учимся у соседей? Польша признана второй наиболее привлекательной страной для инвестиций и бизнеса

13.07.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно рейтингу журнала CEOWORLD Польша занимает вторую строчку в списке наиболее привлекательных для инвестиций и бизнеса стран.

Польша признана второй наиболее привлекательной страной в мире с точки зрения инвестиций и ведения бизнеса по версии журнала CEOWORLD. Всего в список вошли 67 стран.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как коррупция, свобода (личная, коммерческая, финансовая), рабочая сила, защита инвесторов, налоги, качество жизни, бюрократия и технологическая подготовка.

На основе этих данных баллы начислялись в семи категориях. Польша продемонстрировал самые высокие показатели в категории государственной политики – 75 баллов, квалификации персонала – 74 балла и открытости для торговли – 76 баллов.


Средний результат Польши составил 85,2 балла. Первое место в рейтинге заняла Малайзия. Страна из Юго-Восточной Азии обогнала Польшу всего на 0,6 балла. Третье место заняли Филиппины с результатом в 84,6 балла.
 
 
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Согласно рейтингу журнала CEOWORLD Польша занимает вторую строчку в списке наиболее привлекательных для инвестиций и бизнеса стран.
 
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